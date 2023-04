Bossière B a mis fin au suspense de la série, en s’imposant 0-5 à Floreffe. Le dernier champion de P3 est donc gembloutois. Reste à savoir si ce sacre offrira la montée en P2 aux hommes de Pierre Gilson, l’équipe A étant toujours actuellement en P2… Mais où elle joue elle aussi le titre, dans son duel avec Rhisnes. Bossière A en P1 et Bossière B en P2 ? Réponse la semaine prochaine…

P3A Namur Floreffe - Bossière-Gembloux B

Le dimanche aura été particulièrement riche en buts avec 51 goals marqués ! Avec Bossière B, Rhisnes B, Jemeppe et Arquet B y ont pas mal contribué. Les Rhisnos se sont imposés 5-6 à Auvelais alors que Jemeppe est sorti vainqueur de son match à Namur B sur le score de 4-8. Quant aux Vedrinois, la victoire 6-1 contre Flawinne, en plus d’être nette et sans bavure, leur assure une participation au tour final.

Si Falisolle-Aisemont et Floreffe sont certains de basculer en P4, Rhisnes B a pris un peu de distance sur la zone rouge dans laquelle sont toujours Namur B et Flawinne, en plus d’être dans l’attente du sort de Couvin-Mariembourg en D3 ACFF. Saint-Germain (tombeur 2-3 de Leuze dans le derby) est lui assuré de rester en P3. Enfin, Ligny B et Spy B ont partagé (1-1).

P3B: Sclayn et Bois-de-Villers en lutte à distance

La bagarre pour le maintien est un peu plus disputée encore en série B, avec 5 équipes qui se tiennent en 3 points. Pour l’instant (et compte tenu du forfait général de Sorée déclaré dès le début de la saison), la lanterne rouge est occupée par Bioul B (21 points). Les Sang et Or restent pourtant sur un succès 2-3 signé ce dimanche à Sinsin… qui affiche 24 unités au compteur. Exactement le même nombre de points que Miécret, tombeur de l’ Union Dinantaise B ce week-end (1-0). Les Dinantais totalisent, eux, 23 points comme Achêne, qui s’est incliné 4-3 à Bois-de-Villers. On connaîtra donc le nom des formations reléguées lors de l’ultime journée de championnat dont figure au programme un certain Achêne – Sinsin, soit un derby capital pour le maintien.

Plus en haut, Ciney B, certain de terminer en tant que dauphin d’Ohey (mais également certain de jouer le tour final grâce au gain de la deuxième tranche), l’a emporté 1-2 à Denée. Autres qualifiés pour le tour final, le Condrusien B et Loyers B ont connu des fortunes bien différentes. Les Verts ont été contraints au partage par Sclayn (1-1) tandis que les Namurois ont écrasé Assesse B 8-0. La dernière place pour le tour final se jouera dimanche prochain entre Bois-de-Villers (44 points) et Sclayn (43 points). Les Andennais reçoivent Miécret et les Profondevillois iront à Assesse. Dernier résultat du jour, les voisins Faulx et Ohey se sont quittés dos à dos (2-2).

P3C: Biesme B prend l’avantage sur Philippeville

Dinant, Somzée et Vencimont assurés de jouer le tour final, le dernier ticket pour ce final four est pour l’instant entre les mains de Biesme B, qui n’a pas fait de cadeau à Houyet (7-0). Les Djobins repassent en effet devant Philippeville au classement: les Étoilés sont rentrés bredouilles de Rienne (1-0) et n’ont plus leur sort entre les mains même s’ils peuvent encore croire au tour final mathématiquement.

Si l’ Entente Ardennaise sait déjà depuis plusieurs journées qu’elle évoluera en P4 la saison prochaine, on ne sait pas encore qui l’accompagnera dans la bascule. Frontières (1-1 contre Bièvre), Hastière (5-2 contre l’ES Ardennaise) et Beauraing B (1-1 contre le champion de Thy) sont toujours en position délicate et se tiennent en 3 points.

Alors que Dinant préparait son tour final par une victoire (5-3) sur Nismes B, Vencimont et Somzée en ont fait de même, les premiers à Pesche B (1-6) ; les seconds à Couvin-Mariembourg B (1-4).