Les visités trouvent la faille au quart d’heure via Cwiklinski. Pondrôme égalise par Bah. Les visités se détachent grâce à des roses signées Cwiklinski et Duchateau. La seconde période est à sens unique et l’équipe visiteuse inscrit cinq nouveaux buts, des œuvres de Tasiaux, Alluin, Dubois et Cwiklinski.

Leignon 2 – Ciergnon 1

Les visités prennent l’ascendant en inscrivant un but juste avant le repos via Troestler. Ciergnon égalise à l’heure de jeu par Hayon. Les deux équipes se créent des occasions et, alors qu’on se dirige vers un nul logique, Leignon arrache la victoire grâce à un penalty converti par Meunier.

Haversin 2 – Dinant B 5

Dès l’entame, une erreur défensive permet aux Dinantais de prendre l’avance par Marlier. À la 5e, Drugmand fait déjà le break pour les Dinantais. Ces derniers se détachent via des buts de Volckaerts et Drugmand (2). Les visiteurs se réveillent à l’heure de jeu pour réduire le score par Jungers, avant que Pare, d’un autogoal, n’offre le second but aux visités.

Han-Lesse 1 – Gedinne 0

Après une première période équilibrée, les visités ont fait la différence via Nijskens. Gedinne a poussé, mais les visités ont bien résisté. Ce qui leur permet de retarder le titre de Dinant.

Sommenoise 2 – Dion 2

Les visiteurs ouvrent la marque d’entrée de jeu grâce à Brecht. Dion pousse pour faire le break, mais n’y parvient pas. Dès le début de la deuxième période, Brecht signe son second but. Les visités se réveillent et un penalty leur permet de réduire la marque, par Laboulle. La Sommenoise recolle méritoirement au score par Magnette.

Anhée 1 – Anseremme 3

Anseremme ouvre la marque par Jaumot. Les visiteurs poussent, mais le score reste inchangé jusqu’au repos. En début de seconde période, Anseremme fait le break par Gerboux. La domination visiteuse leur permet d’inscrire un troisième but. En fin de match, Léonard sauve l’honneur des visités.

Pessoux 4 – Mesnil 6

Les visités ouvrent le score par K. Ansiaux. Mesnil égalise par Remy. Avant le repos, Remy permet à son équipe de passer devant. Dès la reprise, K. Ansiaux permet à Pessoux d’égaliser sur penalty. Vandebroucke rend l’avance aux visiteurs. Pessoux égalise par L. Ansiaux puis prend l’avance par Quoilin. Vandenbroucke égalise à nouveau et, alors que Pessoux pousse, Mesnil se met à l’abri avec deux buts.