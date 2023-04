Dinant B a fait le plus dur

Han comptait sur une victoire d’Haversin pour relancer la course au titre. Il n’en fut rien. Haversin n’a pas fait le poids face au leader dinantais, comme l’expliquait son entraîneur Régis Bouwens. "Dommage, ces deux erreurs défensives qui nous plombent le match d’entrée de jeu et qui nous compliquent la rencontre. Même si nous avons équilibré les échanges par la suite, nous ne sommes pas parvenus à nous créer suffisamment d’occasions pour revendiquer quoi que ce soit. Dinant mérite sa victoire." La saison se termine un peu en eau de boudin, du côté d’Haversin. "Nous pouvons tirer un bilan mitigé, car on voulait le tour final. Ce sera l’objectif l’an prochain." En face, Kévin Kadima était satisfait de la réplique de ses troupes. "Han a gagné et nous ne sommes pas encore champions, mais on peut dire que le plus dur est fait. Feschaux se rend chez nous la semaine prochaine. Nous respecterons l’adversaire, mais je pense qu’on peut dire que nous sommes quasi sacrés."