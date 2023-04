En pleine préparation du tour final, les Oranges ont soigné leurs statistiques chez des Poires qui n’avaient couché que onze noms sur la feuille de match et qui ont sauvé l’honneur grâce à Cuvelier (1-5, 80e). Baijot (0-1, 25e ; 0-3, 38e ; 0-5, 78e), Jeanbaptiste (0-2, 30e), Dion (0-4, 53e) et Occre (1-6, 88e) se sont partagé les buts vencimontois.

"Malgré l’absence d’arbitre, l’attitude des joueurs a été très correcte", précisait le T1 visiteur Olivier Colleaux.

Dinant 5 – Nismes B 3

Le mentor mosan Olivier Baudelet a profité de la rencontre pour faire tourner son effectif. Le repos était atteint sur le score de 2-0. Dès la reprise, la marque passait à 2-2. Les Copères remettaient alors l’ouvrage sur le métier (5-2) avant de concéder un dernier but dans les arrêts de jeu (5-3). Lamquet (2), Bonjean, Léonard et Prouvé se sont partagé les buts locaux, Ouichene, A. Piret et R. Piret, les buts nismois.

Beauraing B 1 – Thy-Château 1

Les Beaurinois ont empoché un point précieux dans la course au maintien. Toupet trouvait la faille sur corner (1-0, 15e). M. Baelden égalisait à la demi-heure (1-1). Le Métallo Holemans voyait rouge (2 c.j.) à un quart d’heure du terme.

Couvin B 1 – Somzée 4

Les Fagnards terminent la saison difficilement. Au contraire des Somzéens, en préparation active du tour final. Bordenga (0-1, 3e) et Belle (0-2, 28e) trouvaient la faille avant le repos. Laeremans pensait relancer le suspense dès la reprise (1-2, 48e). Bordenga (1-3 sur penalty, 54e) et Demarteau (1-4 sur coup franc, 80e) confortaient le succès visiteur.

Frontières 1 – Bièvre 1

En lutte pour leur maintien, les Frontaliers, privés de leur coach Maurice Delobbe, retenu en famille, ne pouvaient se contenter d’un point. Avant-derniers, ils n’ont désormais plus les cartes en main. Cordy déflorait la marque en contre (0-1, 38e). Delabaere égalisait juste avant le repos (1-1, 44e). Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score ne changeait plus.

Hastière 5 – Ardennaise 2

Les Hastierois devaient s’imposer pour maintenir l’espoir de maintien. Mission remplie grâce, entre autres, à Loviny (1-0 sur penalty, 44e), Rullaert (2-0, 45e), Minuz (3-0, 48e) et De Rycke (4-1, 75e ; 5-1, 82e). Duret (3-1, 52e) et Istace (5-2, 88e) se sont partagé les buts ardennais.

Biesme B 7 – Houyet 0

Grâce à leur plantureux succès, les Biesmois occupent la quatrième place, qualificative pour le tour final. Rouelle (1-0, 2e), Dehon (2-0, 7e), L. Graulus (3-0, 22e), Lambert (4-0, 41e ; 6-0, 67e), Kaisin (5-0 sur penalty, 53e) et Lotte (7-0, 86e) ont inscrit les buts locaux. À la demi-heure, les Houyetois ont été réduits à dix après la seconde carte jaune de Deneumostier.

Rienne 1 – Philippeville 0

En raison du but de Masquelier (1-0, 88e), les Etoilés ont abandonné trois points très précieux dans la course au tour final et n’ont plus leur sort entre les mains.