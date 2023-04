Des regrets pour Schaltin et Fernelmont B

Plusieurs formations étaient encore impliquées pour une participation au tour final, dont les "Mauves" et les Hesbignons, qui se rencontraient. Le partage n’a satisfait personne et fait s’éloigner les espoirs des uns et des autres. "Nous avons eu chacun une mi-temps", analysait le T1 schaltinois, Pascal Fermine. Les "Mauves" ont mené 2-1, mais n’ont pu empêcher un retour de leur rival. "Nous avons dû tenter le tout pour le tout quand nous étions menés, reconnaît Anthony Ronvaux. J’ai retiré un défenseur pour mettre un attaquant supplémentaire." Suffisant pour revenir à égalité, mais pas pour l’emporter. "Nous nous étions pris au jeu, mais nous savions que cela allait être compliqué", conclut-il. D’autres "Mauves" se sont sortis de leur match piège et postulent plus que jamais aux prolongations. Le T1 de Naninne, Marc Hager, reconnaît que ce ne fut pas facile. "Nous avons une formation assez jeune et les joueurs étaient un peu stressés par l’enjeu. Heureusement, ils se sont libérés ensuite."