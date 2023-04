En images | De nouveaux vestiaires pour Arquet

Il faut dire qu’à l’époque les anciens vestiaires ont plus de trente ans et ne sont vraiment plus en état.

"On a élaboré les plans et on a essayé via Infrasports qui a chiffré les travaux à 860 000 euros pour un bâtiment de 300 mètres carrés avec six vestiaires" explique Vincent Maillen actuel coprésident de l’Arquet avec Michel Lecomte.

Un montant qui paraît énorme pour le co-président, actif dans le domaine de la construction. Et qui plus est impossible à financer par le club. Mais la ville de Namur est d’accord de prendre sa part du montant du budget infrasport. Le club pense alors que le montant accepté par la ville permet de couvrir la quasi-totalité des coûts et réaliser le projet. Pour cela, Vincent Maillen a convaincu les entrepreneurs de travailler à prix (quasi) coûtant sur le chantier. Comme contre partie symbolique, chaque vestiaire porte le nom d’un sponsor.

Ce nouveau bâtiment d’une valeur de 275 000 € dont 50 000 sur fonds propres comprend six nouveaux vestiaires supplémentaires pour les joueurs, trois vestiaires arbitres, un local "Ville de Namur" avec l’ordinateur pour les formalités administratives et un local à matériel.

Un bel outil pour ce club qui compte bien continuer à exceller dans la formation des jeunes footballeurs namurois.