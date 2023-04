Rochefort 0 – Grand-Leez 3

"Une première période assez difficile. Nous avons mieux joué après le repos", précisait le T1 gembloutois Jan Zirpolo. Typhanie Albert a inscrit les buts visiteurs (0-1, 42e ; 0-2 et 0-3 après la pause).

Bioul 4 – Dinant 1

Philippe Teirlinck trouvait la faille passé la demi-heure (1-0, 32e). Marine Volpe et Chloé Marchal creusaient l’écart à l’approche du repos (3-0). Emilie Allard relançait le suspense en début de seconde période (3-1). Laora Guglielmi fixait les chiffres (4-1). "Bioul a dominé la première demi-heure. La seconde période fut partagée avec des occasions de part et d’autre. Le score est forcé", précisait le T2 mosan Kévin Kadima.

Beauraing 0 – Andenne 5

"Aucune contestation, reconnaissait le T1 beaurinois Sébastien Tiffaneau. Félicitations aux filles d’Andenne qui méritent leur titre. Nous finissons deuxièmes. Notre seul objectif est de ramener la coupe à la maison le samedi 27 mai contre Bioul. Nous allons nous préparer et récupérer nos blessées pour cette finale."

"Un match à sens unique, précisait la coach andennaise Valentine Hannecart. Nous avons directement pris le match en main. Je remercie mes filles et mon staff pour cette magnifique saison sans défaite en championnat." Le repos était atteint sur le score de 0-3. Christelle Lhoste (3), Julie Broze et Elisa Gemine se sont partagé les buts.

Ciney 5 – Houyet 0

"Nous avons fait la différence après le repos", précisait le T1 local Ludovic Collart. La capitaine Angeline Minet trouvait rapidement la faille (1-0, 5e). Lucie Henin inscrivait son premier but dès la reprise (2-0, 47e) et offrait ainsi un beau cadeau à son papa Didier, futur coordinateur du pôle féminin cinacien. Célestine Paquay marquait elle aussi son premier but (3-0, 55e). Laure Lamarque (76e) et Claire Henin (80e) donnaient au score des allures de forfait.

Jemeppe 3 – Arquet 2

Cyrielle Lucas (2) et Jennifer Van Heuckelom se sont partagé les buts locaux. "Nous n’avons pu coucher que 11 noms sur la feuille de match", regrettait le T1 vedrinois Christophe Jacobs, privé de nombreuses joueuses. Menées 2-0 au repos, les visiteuses ont joué la première période à dix (la onzième joueuse est arrivée à la mi-temps). En seconde période, Mathilde Lonjon et Sophia Labarre pensaient offrir le point aux visiteuses.

Test-match entre Jambes et Ligny en P2A

Emines 0 – Ligny 1

"Malgré la défaite, il s’agit du match le plus abouti de notre saison, se réjouissait le coach local Robin Derissen. Les filles ont très bien progressé. Nous sommes fiers d’elles. C’est positif pour la saison prochaine." "N ous avons assuré l’essentiel", commentait le T1 lignard Eddy Gohorry qui, privé de quelques joueuses, avait aligné sa joueuse offensive Gaia Tirolo entre les perches.

Selena Polo Gracia a inscrit l’unique but de la rencontre (0-1, 44e).

À égalité de points (39), les Lignardes et les Jamboises disputeront un test-match pour le titre.

Andenne B 5 – Onoz 0

Privées de trop nombreuses joueuses, les Autoroutières ne se sont pas déplacées.

Malonne 3 – Sauvenière 0

Les pensionnaires du Champ-Ha ont manqué beaucoup d’occasions en première période avant de trouver la faille après le repos. Amalia Péters (1-0, 3-0) et Adeline Lelièvre (2-0) se sont partagé les buts. Après trois années, le T1 malonnois Michaël Gillard a décidé de faire un pas de côté. "Je pense avoir rempli l’objectif demandé, créer un groupe composé de joueuses novices et de plus anciennes. En trois ans, l’équipe n’a cessé de progresser. À regret, je dois faire une pause." Benoît Malfliet lui succédera la saison prochaine.

Jambes: le coach démissionne

Fabrice Bethume a démissionné de son poste de T1 à Jambes . "La raison est un désaccord avec le président", précisait le désormais ex-entraîneur jambois.

Biesme champion en P2B

Bièvre 0 – Pesche 7

Fin de saison en eau de boudin pour les Castorettes, dominées par les Poires.

Le repos était atteint sur le score de 0-1 (Marie Rolus). Méline Hostaux (0-2, 0-4). Camille Fevry (0-3 sur penalty), Zoé Robin (0-5), Elsa Nicolas (0-6) et Lali Druart (0-7) donnaient au score des allures de correction.

"Je félicite l’équipe locale qui n’a jamais cessé de jouer au football. Mes filles étaient en grande forme", se réjouissait le coach visiteur Olivier Robin.

Rienne 5 – Ciney B 0 forfait

En sous-effectif, les Cinaciennes n’ont pas effectué le déplacement.

"Nous déplorions trois blessées", précisait le coach cinacien Ludovic Collart.

Biesme 5 – Olloy 0 (fft)

Privées de trop nombreuses joueuses, les "Dindes" ne se sont pas déplacées. Biesme décroche donc le titre sans jouer !

Philippeville 4 – Auvelais 3

"Un match équilibré. Le partage aurait été plus logique. Ma gardienne Émilie Pierson a sauvé trois balles très chaudes", reconnaissait le T1 local Fabrice Schietecatte.

Cosmina Thewissen déflorait la marque à l’approche du repos (0-1, 42e). Chloé Bohain inscrivait son premier goal dans la foulée (1-1, 44e). Clara Pinpin l’imitait passé l’heure de jeu (2-1, 62e). Elisa Chenois creusait un écart (3-1, 67e) annihilé par Cosmina Thewissen (3-2, 69e ; 3-3, 78e). En toute fin de match, Mélissa Chenois offrait les trois points aux Étoilées (4-3 penalty, 84e).

"Le penalty octroyé en fin de match était plus que léger. Nous aurions dû repartir avec les trois points", regrettait le T1 auvelaisien Thierry Dogot.