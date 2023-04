D3 ACFF: Couvin n’est plus descendant, le tour final s’éloigne pour Aische

En D3B, le champion rochefortois a-t-il relâché la pression après son sacre ? L’ Union Rochefortoise s’est inclinée chez elle 0-2 face à Libramont. Du partage (1-1) entre Huy et Ciney (déjà sauvé), on retiendra surtout la sortie de Benjamin Kersten. Le défenseur cinacien (en partance pour Rochefort B) est mal retombé après un duel aérien et s’est lourdement blessé au bras, nécessitant l’appel de l’ambulance pour évacuer le joueur. Ciney, mené au moment de l’interruption du match, a fait honneur à son blessé en égalisant après la reprise.