Cartes jaunes: Stouvenaker, Niagoua, Zorbo.

Buts: Pratz (0-1, 15e ; 0-3, 60e, 0-4, 66e et 1-5, 86e), Chartier (0-2, 44e), Baron (1-4, 75e).

LÉOPOLD: Hatefi (80e Kermis), Bah, Kallo, Boudouasel (80e Bicaj), Zorbo, Baron, Vungbo (80e Ben Mustapha), Echakrouny (46e Stouvenaker), Kermis, Niagoua, Kambala.

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Murrone, Q.Deppe, Pratz, Virgo, Gillis (7e Tsongo), Hallaert, A.Lebrun (80e Ciftci), Pérot, Davrichov (89e G.Lebrun), Chartier.

Si la situation de Couvin-Mariembourg n’est toujours pas claire pour l’après-saison 2022-2023, sportivement, les hommes de Fabrice Lebrun sont en train de réussir leur mission. En s’imposant chez la lanterne rouge uccloise et vu les résultats défavorables des concurrents directs, les Fagnards sont de nouveau en position de non-relégable !

Il faut dire que la relation Davrichov-Pratz a fonctionné à merveille. Au quart d’heure, l’ancien joueur de Marloie, parfaitement lancé par Chartier, a rapidement débloqué la partie. Couvin poursuivit sa domination et c’était cette fois Chartier qui profitait du travail de Davrichov et du ballon en retrait de "Pat" pour doubler la marque et mettre les "Bleus" à l’abri.

Après le repos, les Mariembourgeois gardaient la même cadence et, par deux fois, Davrichov servait des caviars pour Pratz. Si Baron sauvait l’honneur des Bruxellois, c’est finalement le renard des surfaces visiteur, Patrick Pratz, qui avait le dernier mot, avec un quatrième goal ponctuant son après-midi, pour entériner une victoire spectaculaire (1-5).

"Les garçons ont appliqué à la lettre ce qu’on leur avait demandé, pointait le coach fagnard, Fabrice Lebrun. Et alors que nous étions sous statut de relégables, nous voilà en bonne position avant d’affronter Aische. Surtout, que lors de cette dernière journée, il y aura aussi un certain Braine - Jodoigne. Il faudra éviter la défaite, mais sportivement, nous sommes en train de faire le job et de sauver le club."