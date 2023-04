Arbitre: Moyen.

Cartes jaunes: Demoulin, Delvaux, Van Vyve, Nzinga, Jaspard, Soleil, Gengler.

Cartes rouges: Delcorps (2 c.j., 76e), Roldan 2 c.j., 90e).

Buts: B. Dhyne (0-1, 3e), A. Mathieu (1-1, 79e), Martin (2-1, 85e).

ARQUET: Gillet, Labeau (57e, Avci), Vanderrecken, Martin, Jonckers (90e, Fischer), Genglr, Demoulin (57e, Mpia), Nzinga, Verdel, J. et A. Mathieu.

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Delvaux, Bastien, Jaspard, Bajrtatari, Delcorps, J. Dhyne (80e, Soleil), Cinier, Roldan (84e, Cloots), B. Dhyne.

On n'est pas bien rentré dans le match si bien qu'on a dû cravacher pour revenir, reconnaît le sauveur vedrinois Grégoire Martin. Au forceps on arrive à égaliser Puis, un coup franc nous libère".

Alors qu'on joue depuis 180 secondes, B. Dhyne y va d'un tir lifté qui laisse Gillet impuissant (0-1). Par la suite et jusqu'au repos les Vedrinois ne parviennent pas à imposer leur jeu.

En seconde période le jeu fut plus attractif avec cette fois des Namurois plus volontaires. Mais, dès la 46e, la transversale venait au secours de Gillet. Tour à tour, chaque équipe se procurait de belles opportunités mais le cadre sauvait les deux portiers. Pour Arquet, le début de la délivrance tombait à la 79e avec l'égalisation d'Arthur Mathieu. Et qui allait faire la décision ? Mister Grégoire Martin, auteur d'un coup franc qui laissait Pignolet pantois. Arquet revenait de loin car Meux aurait pu revendiquer un meilleur sort. La chance du champion ?

Pour le portier meutois Maxime Pignolet, c'est évidemment de la frustration qui ressort. "On savait que ce ne serait pas facile. Mais si dès la reprise on réussit le 0-2 tout peut changer. Vraiment on a tout essayé mais il faut croire que la chance du champion était présente".