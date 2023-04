Bossière-Gembloux fin prêt pour la fête

"Nous avons toutes les cartes en main, souriait le mentor bossiérois, Michaël Noël. Si le bilan est plutôt bon, nous devons rester les pieds sur terre et ne pas nous voir trop beaux ! Nous ne parlons plus du tout de classement depuis quelques semaines, mais juste de plaisir et de collectif. Et cela réussit plutôt pas mal. Dans une semaine, j’espère pouvoir dire que le bilan est exceptionnel pour le club tout entier, avec la P3 et la P2 championnes."