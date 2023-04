Cartes jaunes: Nazé, Capouet, Veroven.

Buts: Servidio (0-1, 23e ; 0-2, 49e ; 0-3, 59e), Nazé (1-3, 77e), Genette (2-3, 92e).

DINANT: Delaite, Capouet, Leemans, Benassy, Colot, Herman, Leyssens, Fontaine (83e Laloux), Nazé, Akandja (60e Genette), Veroven.

BIESME: Jacquet, Dubois (73e Graulus), Mollet, Fabris, Servidio, Nitelet, Dechamps (84e Verelst), Lisot, De Decker, Depaemelaere, François.

Ce dimanche, le comité a commencé par recevoir ses sponsors au sein de la buvette. Une bonne initiative ! Au cours du premier quart d’heure, Dinant donne une bonne réplique aux visiteurs. Sur service de Colot, Akandja a même le but au bout du pied. De l’autre côté, Servidio, lui, ne loupe pas le sien (0-1). Leemans et Benassy laissent aussi passer leur chance. Match engagé et sans temps mort. Avec une défense de Biesme bien en place. Les Mosans ne sont pas dominés, mais ça manque de justesse et de précision. Dans le troisième quart, les Copères mettent la pression et Colot multiplie les raids. Si Biesme occupe la troisième marche du podium de cette élite provinciale, ce n’est pas par hasard. Nonobstant, les mosans reprennent en force. Mais en face, sur un assist de Dechamps, Servidio retrouve le chemin des filets (0-2). Avant d’en accrocher un troisième à son tableau de chasse (0-3). Les Rouges, à ce moment, donne une leçon d’efficacité à l’adversaire. Qui va toutefois tromper Jacquet par Nazé et Genette. Mais la messe est dite. Sur le dernier corner en faveur des Noirs, Defresne n’était pas encore sur son petit nuage. "Nous méritons de l’emporter. À 0-3, on pouvait déjà se frotter les paluches. Mais un match n’est jamais terminé avant l’heure. La preuve. Mais mon équipe est un bloc solide, que j’ai peaufiné au fil des semaines. Il ne nous reste plus qu’à terminer cette saison en beauté. On peut y arriver d’ici peu."