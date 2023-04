Il fallait attendre la 22epour voir Nama, bien lancé par De Maglie, lobber le gardien Gurrieri. Et, peu avant le repos, Hosselet donnait un corner pour Joaris, qui, en deux temps, doublait la mise. Au second acte, Martin fusillait le gardien local et dans les dernières minutes, Begin corsait l’addition. Julien Galand était particulièrement heureux d’autant qu’il avait signé une clean sheet. «Ça a été chaud quand même. On s’est fait peur. Ce titre on le mérite. Le tournant c’est lorsqu’on a infligé le premier revers à Gedinne chez nous. On a alors revu nos ambitions à la hausse. Lorsque je suis revenu de mon expérience en P1 avec Chevetogne, on s’était fixé le titre dans les deux ans comme objectif avec le président Marc Matisse.»

Tarcienne 0 - Havelange 0

Ce duel entre mal lotis s'est clôturé sur un score vierge. "Les deux équipes avaient peur de perdre, avoue le président havelangeois Yves Nizet. Le gardien local a brillamment détourné la frappe de Pierard en fin de match et Van Crombruggen a trouvé la latte."

Bioul 5 - Petigny 3

Les Leus prennent l'ascendant et Gjorgjijevski trouve l'ouverture. Peu après, Wanschoor double les chiffres. Lincé réduit l'écart avant que Nico Léonard ne trompe son propre gardien.

Au second acte, les Bioulois haussent le ton et renversent la vapeur avec des réalisations de Dache (3) et Edebouw.

Gesves 1 - Pesche 2

Suray déflore le score à la 17e. Après la pause, les Poires mettent toutes voiles dehors et Hanquet détourne une frappe de Magniez dans son propre but. Et à la 75e, Genicot, offre les trois points aux Fagnards, qui devront se battre pour éviter les barrages.

Flavion B 0 - Onhaye B 4

Les Walhérois dirigent la manœuvre et Bouterbiat montre la voie à suivre. Peu avant le repos, Puche double les chiffres. Au second acte, les visiteurs consolident leur succès via des réalisations de Puche et Loriers.

Rochefort 13 - Surice 2

Les Marcassins ont survolé ce duel. Au repos, la messe était dite avec un 5-1 au marquoir. Wauthy (3), Collin et Brillot avaient signé les buts locaux tandis que Servais avait trompé son propre gardien. Après la pause, les Rochefortois poursuivaient la démonstration avec des buts de Kamba, Lambert (3), Wauthy (3), et Collin. Collinet avait atténué la note pour les Fromagers.

Pondrôme 2 - Schaltin 2

Le coach local décidait de faire tourner son effectif. Bervier ouvrit le score, mais au second acte, Schaltin renversait la vapeur via un doublé de Berny. Hassani arrachait le partage dans les derniers instants.