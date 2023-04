Cartes jaunes: Es-Shimi, Warzee, Henrot, Stavaux, Rigo, Godfroid.

Buts: Rigo (1-0, pen. 40e), Ar. Defays (1-1, 75e).

ANDENNE: Luyten, es-Shimi, Binon, Muhcu, Rigo, Mamona, Mas, Vanhorick, Benothman, Nowakowski, Selahi.

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Warzee, Kleinkenberg, Bukran, Henrot, Ar. Defays, Kosova, Ax. Defays, Maillard, Gofdroid.

Andenne et le Condrusien n’ont pu se départager, dans un match riche en occasions. "C’est bien dommage de voir où nous en sommes, quand on voit le match que nous avons fait, indiquait Dominique Cuvelier. Si nous avions joué la plupart de nos matchs comme celui-ci, nous n’en serions certainement pas là. Le Condrusien a eu des occasions, mais notre gardien a sorti quelques beaux arrêts. On doit aussi m’expliquer le forfait d’Haversin. C’est bizarre et triste d’en arriver là."

En face, Damien Trimboli était déçu. "Il y a pas mal de déception, car nous avons eu énormément d’occasions et nous avons oublié de les finir. On aurait aussi pu être battus sur un contre, mais au point de vue du jeu, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, qui ont bien fait circuler le ballon. Tout n’est pas perdu car, vu la défaite de l’Union Dinantaise, nous repassons devant."