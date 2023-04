Cartes jaunes: Gall, Lorenzon, De Maeyer, De Vriendt, Catinus

Buts: Guiot (0-1, 51e), Michels (1-1, 82e), Guerri (1-2, 84e)

AISCHE: Rousseau, Dury (Javaux, 75e), Iglicki, De Maeyer (Thirot, 80e), Choisez, Delooz (Gécé, 56e), Dethier, Gauchet, Joannès (Michels, 66e), Grégoire, Catinus

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Guiot (Teklak, 80e), Gilain, Leclef, Bastin (Lizen, 87e), Lorenzon, Lambert, Defresne, Gall (Fastrez, 92e), Guerri (Bodart, 88e)

En première période, les hommes de Lionel Brouwaeys ont contrôlé le ballon et menacé à plusieurs reprises Vincent Rousseau, gardien aischois. Comme les visités tentaient de prendre le contrôle de la rencontre, deux fautes sont commises par des joueurs d’Onhaye, sanctionnées de cartes jaunes.

La seconde période fut nettement plus animée, avec une frappe cadrée de Grégoire Guiot qui trompe Vincent Rousseau et la défense aischoise. En fin de rencontre, Bryan Michels vient égaliser, provoquant la joie des supporters des Rouges. Mais cette exultation ne sera que de courte durée car Alessandro Guerri vient poser le couperet final quelques minutes plus tard. Le score restera de deux buts à un. Onhaye reste donc deuxième avec 57 points (17 victoires, six défaites, six nuls), alors qu’Aische descend à la septième place, avec 44 points. Pour les Aischois, c’est une désillusion: "Notre saison s’achève ici. Onhaye n’a pas démérité, nous non plus. Mais ça n’a pas été un grand match de football, il n’y a pas eu beaucoup d’occasions. Je pense qu’Onhaye a juste été plus réaliste que nous, ce qui nous a mis en défaut", dit Bryan Michels, auteur du but rouge. "J’arrive à faire 1-1, ce qui nous donne un regain d’envie. Mais sur l’action suivante, un joueur d’Onhaye dribble quatre-cinq hommes et envoie une belle frappe dans le plafond. Là, on comprend que c’est fini. C’est triste de finir comme ça."

La semaine prochaine, Aische se rend à Couvin, alors qu’Onhaye accueille le Crossing.

"La fin d’un cycle" à Aische

Au coup de sifflet final, Lionel Brouwaeys, le coach d’Onhaye, ne cachait pas son avis, tranché sur la rencontre: "C’était un derby engagé, mais respectueux, avec beaucoup d’intensité. On aurait dû mener au score dès la première période, mais on leur a laissé un peu la balle. Mais on a su faire mal en seconde période et on encaisse bêtement. Pour les cartes jaunes, je trouve que l’arbitrage était limite. Je ne savais pas avoir les changements quand je voulais aussi." Il précisait toutefois être content de cette saison (pas encore finie…) "Nous avons déjà battu le nombre de points du club en D3. Nous sommes donc dans une bonne campagne."