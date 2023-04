Afflisio fera son retour, deux ans plus tard

Malgré les dénégations, certains transferts ont bien été entérinés, à Onhaye. L’un d’entre eux a été "découvert" par nos confrères, ce week-end. Maxime Afflisio effectuera son retour sur le plateau de l’Agauche, après y avoir vécu l’éphémère campagne 2020-2021, vite arrêtée pour cause de reprise de la pandémie. L’arrière gauche sambrien, qui remplacera dans le noyau Arthur Poncelet, n’était pas allé au-delà, pour des raisons professionnelles. "J’avais changé de travail, dans le secteur de l’horeca, et cela me prenait énormément de temps. Je n’avais eu d’autre choix que de renoncer au football. À 30 ans, je ne pouvais plus me permettre de ne vivre que pour lui", rappelle l’ex-joueur du PAC, qui n’avait pas non plus été épargné par les soucis physiques, lors de ce premier et court passage. Deux ans plus tard, la donne n’est plus la même. "Je travaille désormais comme chauffagiste, dans la même société que celle qui emploie Greg Guiot, et plutôt sur le Namurois. Et, comme le foot me manquait, c’est avec Onhaye que je souhaitais reprendre. J’en avais le souvenir d’un groupe au top et d’un super-club ", raconte celui qui a maintenu sa condition, pendant cette pause. "Je n’ai pas arrêté de faire du sport, que ce soit en salle, sur un vélo ou encore via la pratique du padel." Présent dans le public, lors du déplacement de ses futurs équipiers à Tamines, il sera à nouveau là dimanche prochain, pour la venue de Schaerbeek. "Puis, pour le tour final, évidemment. Mais que ce soit en D2 ou en D3, cela ne changera pas grand-chose pour moi. Ce que je veux avant tout, c’est retrouver du plaisir sur le terrain avec eux."