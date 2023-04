"Un adversaire solide"

Sauvés, les Cinaciens terminent ce championnat en roue libre. Le déplacement à Huy, qui les avait battus sur un score arsenal à l’aller, ne manque pas d’intérêts pour les joueurs de Manu Rousselle. "D’abord parce que, suite à notre mauvais match de la semaine passée, nous devons quelque peu relever la tête", indique le mentor cinacien, qui aborde la fin de ce championnat avec une certaine fatalité. "Nous n’avons plus rien à jouer. Cela devient logiquement un peu compliqué de motiver les troupes, mais nous allons essayer de bien figurer dans cette rencontre et de faire le mieux possible. Le but est toujours de terminer ce championnat de la meilleure manière possible. Ce match, c’est aussi l’occasion de donner un peu de temps de jeu à ceux qui en ont moins eu durant cette campagne. Nous allons là-bas pour tenter de faire un résultat, mais sans pression. On sait aussi que Huy livre un bon championnat et que c’est une solide équipe dont il faut se méfier."