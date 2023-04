Tour final et maintien: À chacun ses raisons d'y croire en P1

DINANT: blessés: Daxhelet, Loriers, Taminiaux ; absents: Colin, Willot.

BIESME: blessés: Lot ; absents: Lambot, Lambert ; suspendus: Blanchart, Digiugno, Van Den Abeele.

À l’instar des Beaurinois (lire ci-dessous), les Dinantais se voient obligés de renforcer leur équipe B afin d’éviter la relégation de leur P3. "Nous alignerons un noyau réduit. Je serai sur la feuille, tout comme deux jeunes de 16 ans. Nous croyons au tour final et nous ferons de notre mieux même si nous ne mettons pas toutes les chances de notre côté", précise Maxime Laloux.

"Le principal était de gagner la semaine dernière, ce que l’on a fait. Tout est acquis pour nous, il n’y a plus d’enjeu, explique avec soulagement le mentor djobin Olivier Defresne. Mais Dinant a encore quelque chose à jouer par contre, donc on doit s’y préparer. On va essayer de faire un résultat là-bas."

Évelette-Jallet – Haversin (dimanche, 15h)

ÉVELETTE: blessés: Chérif, Jadot, Marino, Mhaida, Ntwali, Ponlot ; suspendus: Ciobanu, Dethinne ; incertain: Hadim.

HAVERSIN: blessés: Davin, Gérard, F. Michel, Piette, Tchérépachin ; suspendus: Gonset, Kone, Mohimont, Tricnaux ; retours: Galer, B. Michel, Pellegrino.

"Ce match est celui de la dernière chance, si nous voulons encore espérer nous sauver, annonce Olivier Cauz. Nous devons absolument l’emporter avant d’affronter Chevetogne et ne surtout pas être pris par l’enjeu. Nous avons notre sort entre les mains et espérons que nous aurons la même réussite que le week-end dernier à Beauraing."

"Je ne vais pas faire un dessin: il sera une nouvelle fois compliqué de présenter un effectif complet et cela relèverait du miracle d’avoir 13 noms sur la feuille", déplore le T1 haversinois Jean-François Grégoire, qui ne demande pas mieux que de finir sur deux bonnes notes en P1 même si le maintien s’annonce peu probable. "Quoi qu’il arrive, on aura pu en rêver jusqu’au bout. Mais on ne montera jamais sur le terrain en partant perdant. Le match est d’une importance capitale et pas que pour nous. Je sais que Chevetogne compte sur nous pour faire un résultat à Évelette." Un encouragement entre voisins car un succès haversinois validerait le sauvetage des Coccinelles, peu importe leur résultat à Grand-Leez.

Grand-Leez – Chevetogne (dimanche, 15h)

GRAND-LEEZ: blessé: Barbarin ; suspendu: Van Bets ; retour: Legrand ; absent: Ayika.

CHEVETOGNE: blessés: Gauchet, Jugnot ; suspendus: Grégoire, Mathieu, Servais ; retours: Derèse, Hottias, L. Minon ; absent: Mailleux.

"Si nous gagnons, nous validerons notre participation au tour final, rappelle le coach grand-leezien Dany Verkamer. La saison passée, nous l’avions assurée lors de la dernière journée, avec 56 points. Nous en comptons 53 avant la venue de Chevetogne, une équipe qui n’est pas rassurée sur son sort et qui pourrait jouer sa saison le week-end prochain. Nos invités seront donc décidés à ne pas rentrer bredouilles de leur déplacement chez nous."

Après deux revers consécutifs, Chevetogne aimerait retrouver le goût de la victoire. Mais aussi celui du but. Les Coccinelles sont restées muettes face à Arquet. Auparavant, cela ne leur était arrivé que deux fois. À Beauraing et… contre Grand-Leez. "Ne pas marquer n’est pas dans nos habitudes, mais encaisser un 0-5 non plus. On veut retrouver le chemin des filets et une solidité défensive, espère Régis Diluzolele. Il faut absolument prendre quelque chose pour éviter un match de la peur contre Évelette dimanche prochain. Et, effectivement, on sera supporter de Haversin ce week-end. D’autant que deux de ses joueurs viendront chez nous la saison prochaine. J’imagine qu’ils aimeraient mieux que ce soit en P1."

Andenne - Condrusien (dimanche, 15h)

ANDENNE: suspendu: Beaujean.

CONDRUSIEN: blessés: Evrard, Lecomte, Nijskens.

Andenne, avant-dernier du championnat, tentera de prendre ses trois derniers points à domicile dimanche. «Il nous reste une petite chance de nous maintenir en P1, mais nous devons pour cela gagner nos matches. Même si notre sort n’est plus réellement entre nos mains», concède le T1 Dominique Cuvelier. En effet, les Oursons lorgneront sur les résultats de Couvin et d’Évelette pour être fixés sur leur sort.

Battu la semaine passée par Dinant, le Condrusien n’a pas droit à l’erreur non plus. Mais pour les Verts, ce n’est plus une question de sauvetage mais bien de qualification pour le tour final. «Effectivement, si nous voulons y participer, nous devons terminer notre championnat par un six sur six, histoire de n’avoir aucun regret», confie l’entraîneur hamoisien Damien Trimboli.

Fernelmont - Beauraing (dimanche, 15h)

FERNELMONT: blessés: K. & S. Sacré, Leblanc, J. Poncin, Camara, Vasseur ; suspendu: Collard ; absents: B. Poncin, Lakhouil ; retours: G. Pirson, Guidon, Jacques.

BEAURAING: blessé: Suray ; suspendu: Dardenne ; absents: Bachelart, Broyer, Ansiaux.

Toujours déforcés mais boostés par une belle prestation dimanche, les hommes de Benjamin Joine ont envie de renouer avec la victoire contre Beauraing. «Même si je vais encore devoir composer avec les jeunes, la messe n’est pas dite», assure le T1 de Fernelmont, où Kevin Absil défendra les buts tout en devenant entraîneur des gardiens la saison prochaine.

Sans plus aucun objectif cette saison, l’équipe beaurinoise de Christian Léonard verra une partie de ses éléments envoyés en équipe B jouer le maintien. Pour les autres, il s’agira d’encadrer les jeunes pousses du club. «On va aligner des U19 afin qu’ils commencent à se faire les dents à ce niveau provincial, dit le coach. Ce match de fin de saison permettra d’aguérir nos jeunes.»