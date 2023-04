Roland Frisque: la dernière séance à l'EBS

Après ses débuts au Mickey Falisolle, Roland a évolué notamment en nationale 1 à Gembloux, Rouillon et Ham, la superdivision n’existant pas à l’époque. Il a ensuite beaucoup voyagé et joué 18 saisons à l’Étoile. En 2017, il avait repris les entraînements dans le club de son cœur, et transmettait son savoir et son expérience aux jeunes. La semaine dernière, lors de son dernier entraînement, joueurs et dirigeants lui ont réservé une surprise pour le remercier du travail accompli.