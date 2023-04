Miécret joue son destin

Du côté dinantais, Olivier Hinne sait que cette rencontre est primordiale pour le maintien et ne vise qu’une seule chose: les trois points. " Remporter cette rencontre permettrait de se donner de l’air et d’aborder la dernière journée de la meilleure façon possible. J’ai repris l’équipe il y a un mois. Nous avons un effectif qui a de la qualité, mais est aussi assez jeune. La semaine passée, nous avons manqué d’envie contre le Condrusien (défaite 1-5). Il faudra corriger cela ce dimanche, si nous voulons empocher les trois points.