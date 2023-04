Le derby à Namur derrière eux et la deuxième tranche en poche, la saison des Verts est-elle terminée ? Tout en avouant que ca pourrait devenir compliqué de se motiver, Laurent Gomez refuse de bâcler la fin de saison: "Avec la Coupe de Belgique, on est déjà à près de 40 matchs officiels joués sur la saison et il en reste quatre en championnat plus éventuellement deux au tour final (faute de licence, Meux sera ensuite barré s’il gagne le tour final ACFF). C’est déjà plus que l’an passé. Mentalement, il y a des rencontres plus faciles que celle contre Jette à préparer. Mais je l’ai répété aux joueurs, le plaisir qu’on va prendre sur les derniers matchs sera proportionnel à l’envie et au sérieux qu’on affichera. Si ce n’est pas le cas, on va vite s’embêter et perdre notre temps."

Pour "challenger" ses gars, Laurent a eu la bonne idée de leur proposer un deal: "Je ne suis pas contre passer à un entraînement par semaine, le jeudi, comme on l’a fait après Namur, à condition que les prestations suivent le week-end. C’est un peu la carotte, ils savent ce qu’ils doivent faire pour avoir congé le mardi."

Comme le vestiaire meuti, Laurent a appris cette semaine l’octroi de la licence à Namur. De quoi nourrir des regrets ? "Non, la décision est actée depuis longtemps à Meux, on savait que le club ne la demanderait pas. Après, c’est toujours bien qu’un club namurois puisse ambitionner de monter. Namur est une grande ville et a des infrastructures (NDLR: le stade Adeps de Jambes) qui permettent d’obtenir plus facilement la licence. À Meux, c’est pour le moment compliqué et la pérennité du club passe avant tout. Mais on sait que le comité travaille depuis des mois déjà sur l’amélioration des infrastructures. Chaque chose en son temps. "

Arbitre: Braley

MEUX: Sleeuwaert et Rosy feront l’impasse pour soigner de petites blessures. Rouffignon se plaignait d’une douleur au pied jeudi et une décision sera prise avant le match. Roldan-Simon ira jouer en P1. Gaux et le jeune gardien Gaëtan Hayen réintègrent la sélection. Noyau: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Palate, Paquet, Smal, Baudoin, Kinif, Rouffignon, Coquelle, Mazy, Marion, Moors, Gaux, Hayen.