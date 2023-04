Les Unionistes sacrés ?

Les Jambois ne se déplaceront pas en victimes consentantes. "Il ne faut pas grand-chose pour motiver mes joueurs, reconnaît le T1 jambois, Amet Karadzi. Le football est bizarre. Nous venons de jouer contre le premier. Et nous allons encore jouer contre le premier (rires) . J’ai beaucoup de respect pour Bossière-Gembloux. Si nos hôtes sont leaders, ce n’est pas pour rien. À domicile et au vu du classement, ils seront favoris. Mais lors de nos prestations contre les équipes du top 3, nous avons pris pas mal de points. Tout est possible."