Hastière au pied du mur

"Contre Bièvre, c’est la huitième fois cette saison que nous laissions des points dans les derniers instants du match. Avec un peu plus de concentration ou d’énergie dans les dernières minutes, nous aurions un total de points un peu plus flatteur, rappelle le président Florian Istace. La venue des Ardennais sera tout, sauf une sinécure. Pour cette dernière joute à domicile, il serait bien que les joueurs retrouvent le chemin de la victoire. Il faudra pour cela remettre l’ouvrage sur le métier et sortir le bleu de travail. Car, au match aller, notre adversaire avait montré beaucoup de résilience."