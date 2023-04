Han y croit toujours

Han a profité de la défaite de Dinant, le week-end passé, pour revenir à trois unités du leader. Les joueurs de Cédric Henin veulent profiter de la visite de Gedinne B et d’un nouvel éventuel faux pas des Dinantais pour recoller à la tête du classement. "Si vous me demandez si nous y croyons encore, je vous dirai que oui", dit l’entraîneur, qui sait que tout peut encore arriver. " En football, tout peut arriver et nous espérons encore une belle surprise en cette fin de saison." Pour cela, il faudra que Dinant B subisse un nouveau revers sur le terrain d’Haversin. " On espère voir ce scénario. Une défaite de Dinant, conjuguée à une victoire de notre part ce week-end, nous remettrait à égalité. Au pire, si nous perdons ce titre, il nous restera le tour final comme apothéose de cette belle campagne." Avec la réception de Gedinne, c’est un solide adversaire que retrouveront les joueurs de Han-sur-Lesse. " Cette équipe nous a malmenés à l’aller. Nous avions perdu de bêtes points. Je sais que c’est une solide formation et qu’il faudra s’en méfier. De notre côté, nous voulons venger l’affront de ce match aller. Il est clair que nous allons nous donner à 200% lors de cette rencontre, pour ne rien regretter. J’aurai quelques absents de marque, mais j’ai confiance à ceux qui les remplaceront."