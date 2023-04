Gécé: "Si on perd dimanche, c’est terminé"

AISCHE: toujours pas de nouvelles de Grégoire concernant son avenir. Le groupe est presque au complet. Noyau: Gauchet, Catinus, Iglicki, Joannes, Grégoire, Choisez, Delooz, Dury, De Maeyer, Rousseau, Gécé, Javaux, Maisin, Thirot, Dethier, Gillard, Michels.

ONHAYE: Kembi, suspendu, était le seul absent annoncé avant la séance d’hier soir. Noyau: Bastin, Bodart, Bouterbiat, De Vriendt, Defresne, Fastrez, Gall, Gilain, Granville, Guerri, Guiot, Lambert, Leclef, Lizen, Lorenzon, Teklak.

Revenu à son meilleur niveau un an après sa grave blessure au genou, Jules Gécé va retrouver son "pote" Gaëtan Gall. "On a commencé à jouer ensemble en diablotins, à Tamines. Nos chemins se sont séparés sportivement en U13, quand il a rejoint le Sporting de Charleroi. Même si on s’est moins vus à partir de ce moment, on est toujours restés en contact." Jules n’est pas étonné par les prestations du Walhérois. "Non, en effet. Je ne suis pas tous ses matches, évidemment, mais je sais qu’il preste une grosse saison. Son transfert à Rochefort, en D2 amateurs, me paraît d’ailleurs logique. C’est quelqu’un qui a des ambitions et qui voulait jouer plus haut. Il le mérite entièrement. Si on s’est régulièrement affrontés ? Non, la première fois officiellement, c’était cette saison, au match aller à Onhaye. Quand je jouais à Tamines, il évoluait en réserves à Charleroi. Ensuite, on n’était pas dans la même série ou division." Tous deux milieux défensifs, les deux amis auront l’occasion de se retrouver dans la même zone et il ne s’attend pas au moindre cadeau. "Onhaye ne va pas nous laisser jouer, c’est évident, mais on doit absolument gagner, et le match suivant également. Si on perd dimanche, c’est terminé !" Jules Gécé a décidé de rester à Aische, malgré le départ de certains cadres. "Il y a quelques années, quand Samouti et Bonomini étaient partis, j’avais eu quelques craintes, mais finalement, cela s’est bien passé, donc je ne me tracasse pas. J’ai toujours des ambitions, en espérant évoluer plus haut dans un an ou deux. Mais, en attendant, je me sens bien à Aische. J’y ai retrouvé ma confiance après ma blessure. Je veux encore monter en puissance la saison prochaine."