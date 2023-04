Gaëtan Gall: "C'est Onhaye qui m'a fait connaître"

La petite tournante opérée par "Lio" n’a pas enrayé la mécanique walhéroise, contre Uccle (4-0). "C’est la preuve que tout le monde est concentré et sérieux , commente Gaëtan Gall, qui rentrera de suspension pour ce derby. "On verra si je joue. Josué a livré une très bonne prestation samedi. C’est en tout cas un match important. Pour nous car, si on gagne, on dépassera le record de points du club. Et pour l’équipe de mon meilleur ami Jules Gécé, qui chasse encore le tour final. On en parlait encore la semaine passée. Aische aligne une belle équipe, qui nous avait posé des difficultés à l’aller, surtout au premier acte. Si ce serait bien de les avoir hors des pieds pour la suite ? Peut-être, mais pas pour mon ami" , ajoute le médian défensif, qui termine donc tout doucement un bail entamé en août 2020 sur le plateau de l’Agauche. "C’était une décision difficile, car je suis tombé amoureux de ce club, qui a un groupe et des bénévoles incroyables. Ce sont eux qui m’ont fait connaître, alors que plus personne ne croyait en moi. Mais le projet de Rochefort, qui veut grandir vite, était sans doute le meilleur moyen pour moi d’atteindre un jour la Nationale 1, à laquelle j’aspire. Mais avant, il me reste au moins trois matchs, et j’espère plus, avec Onhaye. Et je compte bien tout donner, pour les retrouver en derby de D2 la saison prochaine."