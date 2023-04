Eugène: un seul club

Mathématiquement, Couvin n’est pas encore descendant, au contraire de son adversaire du jour. "Et nous nous battrons jusqu’au bout", soulignent Fabrice Lebrun et Vincent Eugène. Pour le portier, au club depuis 17 ans, la situation lui procure évidemment un petit pincement au cœur. "C’est bien simple, je n’ai connu que Couvin-Mariembourg dans ma carrière. J’en ai vu des têtes, au fil des années. Si je devais partir, ce serait particulier de découvrir une autre structure." Mais pas question de jouer les seconds rôle l’an prochain. "Si c’est pour devenir deuxième gardien et être sur le banc, autant que j’arrête. Si je poursuis, c’est pour jouer, c’est clair et net." Fabrice Lebrun veut aller chercher un bon résultat. "C’est la volonté du groupe, explique le mentor, qui a eu quelques contacts, mais ne se précipite pas. Après cette saison, nous a urons tous besoin de souffler." Plus que deux rencontres et les Fagnards seront en vacances.