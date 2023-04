BRC: Adrian Fernémont forfait au rallye de Wallonie, il annonce faire une pause sur sa saison!

Ça, c’est la partie visible de l’iceberg, selon lui. "La partie moins visible comprend beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et ce danger permanent, tous ces risques que nous prenons pour faire le spectacle, pour aller chercher cette coupe qui nous tient tant à cœur. Et pourtant, lundi matin, je retourne travailler parce que je reste cet amateur sans autre prétention."

Il met ensuite le doigt sur un débat qui anime la saison depuis son lancement, la densité des manches. "Il y a aussi ces 13 courses sur lesquelles nous pouvons marquer des points alors que notre envie à tous est de réduire à 6 ou 7 le nombre d’épreuves."

Pas de panique, le pilote Skoda ne compte pas ranger définitivement son casque. "Il y a cette nouvelle SKODA que nous attendons et qui tarde à arriver. D’un commun accord avec Pieter (NDLR: l’équipe Pieter Tsjoen Racing) , nous avons décidé de faire une pause maintenant, d’attendre la nouvelle voiture qui arrivera pour la deuxième partie de saison et d’en profiter pour aborder les choses plus sereinement." Il remercie cependant son équipe en indiquant les raisons de ce pas de côté. "Depuis ce début de saison, j’ai été accueilli comme un roi chez PTR, je suis certain d’avoir une bonne voiture, je suis certain d’être bien entouré, probablement des meilleures personnes, je sais aussi que je ne suis pas devenu moins bon, mais j’ai pris conscience que, pour le moment, je ne me sens pas vraiment à ma place, le plaisir a laissé place à une angoisse et un stress trop importants. Alors évidemment, l’accident de Bastogne, les différents événements dans notre entourage, l’accident de mon ami Gino à Dinant et la disparition tragique de Craig Breen y ont probablement contribué."

En attendant, l’andennais va prendre un peu de temps pour sa famille. "Prendre le temps pour mieux revenir, avec cette passion qui m’anime depuis toujours."

Avec la longue convalescence annoncée de Gino Bux et maintenant Fernémont, ce sont déjà deux prétendants au titre qui disparaissent des prédictions, après seulement quatre manches sur treize disputées.