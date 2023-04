Bossière B se déplacera pour les trois points

Pour ce qui concerne le gain de la troisième tranche, on suivra la lutte à laquelle se livreront à distance Arquet et Namur B. Si les Vedrinois partent favoris devant Flawinne, il n’en sera pas de même pour les Namurois, qui hébergent des Jemeppois toujours en lice pour participer au tour final.

Toujours en vue de ce tour final, deux rencontres sont à retenir, soit Moustier – Taviers et le derby qui opposera Leuze à Saint-Germain.

Plus bas dans la hiérarchie, pas moins de cinq formations (Ligny, Saint-Germain, Flawinne, Namur B et Rhisnes) vont tenter d’éviter le troisième siège synonyme de relégation en P4 et la place de barragiste.