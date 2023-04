Auteurs d’une saison régulière, les Natoyens se trouvent ainsi aux portes des play-off. Les calculs sont simples: si Alleur s’incline à Ninane et s’ils triomphent contre Belgrade, la qualification est dans la poche. Dans le cas contraire, ce derby serait peut-être leur dernier match de la saison puisque leur ultime adversaire, Ixelles, a déclaré forfait. "Comme nous n’avons pas la pleine maîtrise de notre destin, on se doit de donner le maximum afin de terminer au mieux la phase classique. Je me méfie toutefois de Belgrade étant donné qu’il exerce un deuxième tour de bonne facture. Il a dernièrement affronté les mêmes équipes que nous et ses résultats sont très satisfaisants. En tout cas, les Belgradois possèdent les qualités pour gagner."

De l’autre côté, les Belgradois éprouvent quelques regrets après leur défaite chez le leader, Woluwe. "C’est dommage puisque nous étions passés devant à la fin du troisième quart, se souvient le coach, Didier Thémans. L’équipe a montré un excellent visage, mais nous avons manqué de collectif dans le final. Trop de joueurs ont voulu prendre le match à leur compte. On doit en tirer des conclusions. À part ça, j’espère voir la même chose à Natoye. Par ailleurs, nous avons intérêt à rester vigilants car, au cas où Linthout et Haneffe remportent leurs deux derniers matchs alors nous sommes en échec, la place de barragiste serait pour nous. Ce ne serait pas de chance mais c’est mathématique. À nous de faire le boulot."

Belgrade pourra disposer de Cerquarelli et de Hucorne mais devra se passer de Davreux et de Quairia, blessés. À Natoye, tout le monde répond présent.

Borlon à Loyers B

Beez – Ixelles (s. 20 h 30)

Mathématiquement sauvé, Beez peut à présent réfléchir à la composition de l’effectif pour la saison prochaine. Si les départs de Forget, Musey, F. Geubel (P1), Gailly et Jaumotte (Loyers) étaient confirmés, Borlon vient de s’ajouter à la liste puisqu’il s’en va rejoindre la P1 de Loyers. "Pour combler le vide, le comité se met au travail. Nous sommes en discussion avec deux jeunes du centre et avec deux joueurs de renom, précise le coach, Didier Prinsen. J’espère au moins m’appuyer sur une ossature de 5 ou 6 joueurs. En attendant, je veux gagner le dernier match à la maison et établir un bilan 8 victoires sur 13 possibles en ce deuxième tour."