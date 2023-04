Dernier derby de la saison dans la série où Loyers, officiellement sauvé, accueille les Sharks pour un duel entre voisines. "C’est le cœur léger que l’on aborde ce duel mais ce n’est pas pour autant que nous ne le prenons pas avec sérieux, mentionne le coach loyersois, Nicolas Rassart. À l’aller, nous avions tenu une mi-temps avant de craquer physiquement et logiquement. Nous sortions de trois matches en l’espace de 72 heures."

Dès lors, cette rencontre aux Comognes risque d’être plus équilibrée qu’il y a quelques semaines. "En tout cas, les filles se sont entraînées avec sérieux, déjà le lundi, 24 heures après la victoire contre Pepinster. Et c’est de nouveau avec les mêmes sept filles que l’on veut décrocher sept succès sur la saison. Nous n’avons pas envie de rester bloqués à six."

Les Mosanes sont dans la même optique de décrocher une nouvelle victoire sur les deux dernières rencontres du championnat. "Face à Castors, la réussite offensive n’a pas été présente, souligne l’entraîneur profondevillois, Jordan Mouchart. Défensivement, cela fait plusieurs matches que le job est fait. Il faut mieux se trouver en zone avant. Attention à Loyers, qui est renforcé par rapport à l’aller avec notamment Ippersiel qui tourne à 20 points par match. Après, un derby, ça se gagne."

Jupille - Namur (s. 19 h)

Victorieuse la semaine dernière 48-42 face à Prayon, les filles d’Aurélien Garraux jouent leur dernière rencontre de l’année en déplacement à Liège Atlas. "Elles seront sans doute revanchardes de l’aller, déclare le coach namurois. Nous avions sorti une de nos plus belles prestations de la saison. La donne risque d’être différente ce week-end."

Plusieurs absences sont à signaler dans les rangs namurois. "Seny, Remacle, Renversez sont, sans doute, forfaits pour ce déplacement, poursuit le futur directeur technique du club. Cela profitera à des jeunes joueuses de notre école de jeunes d’enchaîner quelques minutes en deuxième régionale."