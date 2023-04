"On est en passe de se sauver, nous avons désormais notre destin en main, assure Jacques Stas. Quand on voit d’où nous sommes partis, j’estime que nous avons rempli notre mission. Nous n’avons été battus que par des équipes du top 6 depuis mon arrivée et j’estime, au vu de notre collectif trop réduit, que nous aurions difficilement pu faire mieux. Je suis allé voir Tilff jouer contre Cointe samedi dernier, il faudra sortir un grand match pour les battre."

Ciney - Belleflamme (s. 20 h 45)

Assurés d’être en play-off, les Condrusiens jouent désormais des matchs de classement pour bénéficier, ou non, de l’avantage du terrain. Victorieux de Waterloo le week-end dernier, les Cinaciens ont toujours la troisième place des Brabançons dans le viseur, même si ces derniers ont profité du forfait de Waremme ce mercredi. Mais avant tout, les hommes de Yohan Balthazar doivent assurer contre Belleflamme contre qui ils avaient souffert à l’aller, à sept.

Ciney devrait cette fois être au complet.

Loyers - Kain (s. 20 h 45)

Désormais sortis de l’ornière dans laquelle ils étaient bloqués depuis deux mois, les Loyersois pourraient encore participer aux play-off: "Si Ciney bat Belleflamme et que nous faisons un 2/2, nous y serons, calcule Maxence Gilet. Ça sera compliqué avec notre noyau réduit, mais pas impossible."

À sept contre Verviers, Loyers pourra peut-être compter sur le retour de Louis Massy, victime d’une entorse jeudi dernier.