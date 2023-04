Leuze: une solution interne au coaching

La lourde défaite de Leuze (5-0) de samedi dernier à Taviers a été la goutte qui a fait déborder le vase. Le comité s’est donc réuni eu urgence et a décidé que l’intérim sera assuré par Jérémi Sinne qui s’occupe des U19 du club. "Depuis qu’on savait qu’Olivier Labyoit ne serait plus le coach la saison prochaine, on a senti que quelque chose ne tournait plus très rond, explique Jacques Malotaux, le CQ leuzois. Et la claque de samedi à Taviers n’a rien arrangé".