Ciney effectue, ce soir, un déplacement en terres luxembourgeoises. "À propos du dernier match contre Liège, je suis des progrès effectués de la part de Cappelle, Dachelet ou Lichtherte par rapport à la rencontre de la phase aller, estime le coach, Jean-Christophe Beguin. Privés de Vandesteene et d’Odile Beguin (entorse), nous essaierons de faire notre maximum à Arlon, en espérant que les jeunes saisiront leur chance, comme elles l’ont prise ce mercredi."

Natoye - Ottignies B (d. 13 h)

Toujours le seul inscrit aux play-off, Natoye, qui sera fixé aujourd’hui, attend patiemment un adversaire, sans quoi il pourra monter en régionale 1 à l’issue de la phase classique. "Nous souhaitons néanmoins terminer sur une bonne note, confie le coach, Louis Crevits. Ottignies est un opposant piège par excellence. L’effectif est composé de jeunes rapides qui font la passerelle avec la R1. Par ailleurs, quelques joueuses rencontrent des bobos. Elles devraient s’aligner mais je ne forcerai pas, sachant la semaine chargée qui nous attend."

Ganshoren B - Boninne C (s. 20 h 30)

Si Boninne aura joué des coudes dans le fond du classement durant toute la saison, son maintien pourrait être définitivement acquis, à condition qu’Alleur ou Arlon s’incline, et que dans le même temps, il s’impose à Ganshoren. "Déjà condamnée, cette équipe n’aura rien à perdre et jouera sans pression, rappelle la coach, Perrine Drygalski. Dans une salle difficile, nous devrons être attentives à ne pas la mettre en confiance mais plutôt la prendre la gorge, comme contre Arlon."

Le lendemain, les Boninnoises se rendent chez le leader invaincu carolo. "L’optique est totalement différente. Si Courcelles fêtera son titre, nous aborderons ce match avec plus ou moins de pression, en fonction du résultat de la veille. Sinon, on peut y croire car on a déjà montré qu’on est capable de faire de grandes choses."

Aucune ne manquera à l’appel.