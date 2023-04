Jacques: "Revenir avec de l’ambition"

"Il y a eu une cassure dans le premier peloton, à cause d’un mauvais aiguillage à quelques kilomètres de la ligne, ce qui explique l’écart. Mais je ne pense pas que cela aurait changé énormément au niveau de mon résultat", raconte le coureur de la formation Bingoal Wallonie Bruxelles Development Team. "Je suis un peu déçu. Cela aurait été plus beau de me hisser dans le Top 20. C’est un peu décevant de passer si près. Mais je reste satisfait de ma course. J’ai réussi à passer les bosses avec le groupe des meilleurs. Bon, j’ai quand même été un peu en difficulté dans la côte de La Redoute. J’étais un peu dans le dur. Mais, heureusement, le groupe dans lequel je me suis retrouvé a su revenir à l’avant de la course, pour aller chercher cette place d’honneur. Cela reste encore loin de l’objectif, mais c’est aussi encourageant pour la suite."

Au Tour des Carpathes

Quel est-il, cet objectif ? "Obtenir le meilleur classement possible sur ce type d’épreuve, répond-il. Et continuer à m’améliorer chaque année, comme je le fais. Samedi, sur Liège-Bastogne-Liège espoirs, j’étais mort, à la fin. Je me disais que j’étais complètement cuit, avant de me rendre compte que tous les autres à mes côtés l’étaient également. Je l’ai aussi remarqué en voyant de solides coureurs attaquer dans le final. Comme mon ancien coéquipier Gil Gelders ou le Français Alexy Faure Frost, de l’équipe de développement d’Intermarché-Circus-Wanty. Quand ils sortaient, ils ne prenaient que quelques mètres d’avance, avant d’être repris. Je reviendrai donc la saison prochaine sur cette épreuve, avec des ambitions d’un meilleur résultat, pour ma troisième saison chez les espoirs."

D’ici là, il va se concentrer sur l’exercice en cours et ses prochaines échéances. Avec l’interclubs d’Affligem, ce week-end, sur lequel il n’hésitera pas à se mettre au service du collectif ou à saisir une opportunité, si celle-ci se présente à lui. "Ensuite, je partirai sur le Tour des Carpathes, où il y aura des reliefs et peut-être moyen de se faire plaisir. Il y aura même une étape de montagne."

Un terrain de travail parfait juste, avant la Flèche Ardennaise, une classique wallonne du même type que Liège-Bastogne-Liège, sur laquelle il visera une nouvelle place d’honneur.