Il reste quelques bonnes places à prendre

Un étage plus bas, les filles de Jérôme Cornet sont déjà assurées du Top 2 (et donc, du tour final des seconds). Mais elles pourraient encore souffler le titre au Barbar (deux unités de plus), qui recevra Beauraing. Les Namuroises, elles, se rendront à Gembloux, qui doit veiller à ne pas se laisser déborder in extremis par Bouillon. "Le cas échéant, nos équipes participeront au tour final, avec la mission d’y faire le meilleur résultat possible, même si cela débouche sur une montée", signale le DT namurois, Dominique Colin.

Chez les messieurs, par contre, Walhain a décidé de ne pas y aller (la participation n’est pas obligatoire, mais les équipes qui s’y alignent et se classent en ordre utile ne peuvent refuser la montée). "Si Esneux se loupe et qu’une de nos deux équipes termine championne, elle devra monter. Mais dans le cas contraire, on n’enverra personne au tour final, car on a déjà une formation en N3", précise Michel Hourlay.

En P2 messieurs, Lesse & Lhomme C (45 pts) tentera de valider sa pole position ce samedi, à domicile contre Doische B, avant le duel entre Gembloux B (42 pts) et Ciney B (43 pts), le lendemain. Enfin, dans les divisions féminines, c’est surtout le gain de la deuxième place montante qui sera au cœur des débats.