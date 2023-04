De Gendt en puissance à Vezin

Il aime la Wallonie, Leander De Gendt. Déjà vainqueur du Mémorial Antoine Demoitié, à Nandrin, ce solide Flandrien s’est montré le plus costaud, dimanche dernier, à Vezin, sur le Grand Prix Francis Verborg. Il est sorti en force du groupe d’une quinzaine de cadets qui se disputaient la victoire, soit les plus costauds d’un peloton bien garni de 120 éléments. Avant de se montrer plus rapide que Jinze Joris dans la dernière ligne droite. Ils étaient revenus sur Michiel Nijst, qui avait tenté sa chance en solitaire.