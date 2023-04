Moniquet: "C’était ultra-rapide !"

Le grimpeur de Landenne n’a cependant pas fait une mauvaise course, loin de là ! Mais il s’est mis au service du collectif, dans un travail de l’ombre, pour ses leaders, comme il l’avait annoncé avant l’épreuve.

"J’ai essayé de travailler au maximum pour Maxim Van Gils", explique-t-il, après avoir repris son souffle, près de son soigneur, et d’avoir bu plusieurs gorgées de limonade. "Mon rôle était de le placer dans les premières positions à l’entame des difficultés et plus particulièrement avant la dernière ascension du Mur de Huy. L’objectif est atteint avec la huitième place décrochée par Maxim à l’arrivée, qui est un très bon résultat pour notre équipe Lotto-Dstny."

Après avoir placé le jeune grimpeur belge, qui a confirmé sa septième place à l’Amstel Gold Race, dimanche, Sylvain Moniquet a terminé à son rythme, franchissant la ligne d’arrivée en cinquantième position.

"Une fois que mon travail était fait, j’ai monté le dernier rythme à mon tempo, ajoute encore le coureur namurois. Mais j’ai à nouveau encore beaucoup aimé cette course. Il y avait de nombreux supporters, j’ai entendu pas mal d’encouragements. C’était à couper le souffle !"

Il en fallait, pourtant, du souffle, pour suivre le train très rapide du peloton sur cette Flèche Wallonne très ensoleillée. "J’ai eu l’impression que la course était encore plus rapide que ces dernières années, poursuit Sylvain Moniquet. Cela a roulé toute la journée à bloc. C’est la force de l’équipe UAE Emirates, celle de Tadej Pogacar. Elle est capable de rouler vite et longtemps, pour fatiguer tout le monde. Il y a d’ailleurs eu un énorme écrémage par l’arrière."

Il s’interrompt. Avant de demander: "Au fait, je ne sais même pas qui a gagné. Je parie que c’est Pogacar ? Oui ? Je m’en doutais ! Ce n’est pas étonnant. Il était super favori, cette montée lui convenait."

Sur ses terres, au plus haut niveau du vélo, le jeune coureur de 25 ans a donc passé une belle journée. "C’était vraiment top, à nouveau, d’autant plus que je sens que mes bonnes sensations continuent de revenir termine-t-il. J’en suis heureux, cela va de mieux en mieux et c’est parfait pour dimanche."

Car il sera bien au départ de Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des classiques. Pour sa troisième participation consécutive sur le toit des Ardennes. "Je ne sais pas quel y sera mon rôle, mais la carte de l’équipe sera clairement celle de Maxim Van Gils à nouveau, vu comment il marche: il faut calquer sur lui. Je vais peut-être demander pour aller dans l’échappée."

Rendez-vous dimanche !