Aische

Les Aischois retrouveront Broos, Gécé, Javaux et Maisin, de retour de suspension, pour le derby face à Onhaye. Michels est également disponible. Les hommes de Jérôme Patris doivent gagner pour toujours espérer participer au tour final. Côté transferts, le coach espère confirmer les dernières arrivées fin de semaine. La réponse définitive du défenseur Nicolas Grégoire est attendue.

Onhaye

"À part Kembi suspendu, tout va bien, précise le coach Lionel Brouwaeys déjà les yeux rivés vers le tour final. Et rien de neuf concernant les transferts. "

Tamines

Exclu à Gosselies, Corentin Vassart a écopé de trois journées de suspension. Il ne fera pas appel et sa saison est donc terminée. Pareil pour l’attaquant David Bulfon, blessé. "Le reste de l’effectif est disponible pour la venue de Tournai, glisse Tibor Balog. On va essayer de bien terminer et surtout de commencer à préparer la saison prochaine. Je n’ai pas encore vu les dirigeants mais je devrais rester avec mon staff. L’envie est là. On doit voir comment on va travailler et avec quelle équipe." Une équipe qui a acté son premier transfert avec l’arrivée de Andry Hanicq. Actif cette saison à Gilly (P1 Hainaut), le jeune offensif était passé par Couvin, en D2, avant de partir pour un club de série D italienne. Convoité, Robin Leemans avoue qu’il attend les discussions concrètes avec Tamines avant de se décider.

Couvin

Les Fagnards ne se sont pas entraînés mardi et se verront une seule fois, jeudi, pour préparer le déplacement au Léo. "On fera le point avec les joueurs disponibles, annonce Fabrice Lebrun, fataliste. On ne sait rien faire d’autre. Il reste deux matchs avant que tout ça ne se termine." Pour ne rien arranger, Wackers et Magotteaux (qui a signé à Monceau) sont suspendus et Tom Sobry s’est blessé. Thibaud Hallaert est par contre sélectionnable après sa suspension.

Série B

Ciney

Bruckner et Otte sont suspendus pour le déplacement au RFC Huy. Kersten et Bukasa doivent essayer de reprendre les entraînements ce jeudi. "On ne veut pas déforcer la P3, raison pour laquelle nous n’étions que 14 contre Durbuy", souligne Manu Rousselle qui s’est entretenu avec Lionel Brouwaeys concernant Arthur Poncelet. Le jeune latéral d’Onhaye jouera bien à Ciney la saison prochaine. Enfin, le jeune gardien Mathias Maucq a décidé de rester et sera intégré à l’effectif de D3.

Rochefort

À nouveau touché à la cheville, Hicham Said fera le point ce jeudi. Jeffrey Rentmeister comptera sur un noyau au complet. A l'exception de Senga et Geurde. Ce dernier a pris deux semaines de suspension suite à son exclusion contre Habay. Enfin, Valentin Thomas ne restera pas au Parc, il n'est pas conservé.