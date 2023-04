Ce vendredi, le jogging d’ Achêne constitue la 4e manche du Challenge Condrusien. La plus longue distance (12 km) lance les festivités à 19h et la petite (6,5 km) suit à 19h15.

www.goaltiming.be

Jogging des Oursons

Vendredi soir également, le Centre Saint-Lambert organise le jogging des Oursons, du côté de Bonneville. Le départ commun aux 2 distances de 7 et 12 kilomètres est prévu à 19h30.

www.otopservices.be

Hanzi Run

L’école communale d’ Hanzinne organise ce samedi l’Hanzi Run, un jogging de 7 ou 14 kilomètres dans la commune de Florennes. À 10h30 est fixé le départ de la longue distance, avant, 30 minutes plus tard, celui de la petite distance.

www.goaltiming.be

L’Alletante

Ne l’appelez plus la Bouillonnante, mais l’Alletante. Organisée maintenant au départ d’ Alle-Sur-Semois, l’épreuve chère à la famille Van Gasse se déroule ce samedi. À 8h, place à la plus longue distance de 44 kilomètres, puis à 9h30, celle de 24 kilomètres avant, à 10h30, celle de 15 kilomètres.

www.chronorace.be

Raid de la Molignée

Course à pied, kayak, course à pied et VTT, voici le programme d’une septantaine d’équipes, ce samedi, à l’occasion du raid de la Molignée. À partir de midi, 25 équipes s’élanceront toutes les 10 minutes, au départ des Jardins de la Molignée à Anhée.

www.ultratiming.be

Jogging des Passerelles

Le jogging des Passerelles est de retour à La Plantece dimanche. Le succès est toujours au rendez-vous pour la petite école du village qui propose des parcours de 6 ou 12 kilomètres. Départ fixé à 10h30.

www.otopservices.be

Trail de l’Abbaye

La Team Running du séminaire de Floreffe organise dimanche le trail de l’Abbaye, avec des parcours de 8, 15 et 25 kilomètres. Le départ commun aux deux plus longues distances est prévu à 10h, celui des 8 kilomètres, à 10h30.

www.otopservices.be

Les Foulées de Saint-Jo

Coup de neuf sur les Foulées de Saint-Jo, dimanche à Gesves. La 12e édition de l’événement propose de nouveaux parcours de 13 et 6 kilomètres, respectivement prévus à 10h et 10h15.

www.goaltiming.be

Trail Saint-Paul

Cap sur Godinne pour les traileurs, dimanche à l’occasion du trail Saint-Paul, au départ du collège. Dès 9h, les participants s’élanceront sur le plus long parcours de 25 kilomètres. À 9h30, place aux 12 kilomètres et enfin, à 10h, aux 6 kilomètres.

www.goaltiming.be

Corrida de Bouge

Vu le nombre d’événements organisés le week-end, l’Epsis Sainte-Claire de Bouge a peut-être opté pour la bonne solution, en proposant la deuxième édition de sa corrida un mercredi en fin de journée. Le départ, commun aux 5 et 10 kilomètres, est programmé à 18h45.

www.ultratiming.be