Yannick Fery (Couvin): "J’ai fait le maximum"

Fabrice Lebrun, entraîneur de la D3 et RTFJ au sein du club, plusieurs formateurs et également, Yannick Fery, directeur général depuis fin janvier, ont démissionné ce week-end.

"Je suis arrivé au sein du club pour apporter mon aide, rappelle ce dernier, chef d’entreprise qui a ses deux enfants au sein des équipes d’âge du club fagnard. Avec plusieurs personnes, nous avons essayé de mettre en place pour redynamiser le club. Néanmoins, vu le climat actuel, ce n’était pas viable."

"J’ai fait mon maximum"

Un manque de communication au sein du club tant entre les comitards ou vis-à-vis des joueurs, des parents et bénévoles a sans doute aussi été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

"Au fil des semaines, nous découvrons la situation du club et on se rend compte que les problèmes sont présents depuis presque deux ans, bien avant mon arrivée afin d’aider le club. J’ai fait le maximum mais malheureusement, je n’ai pas pu changer la donne."

Si sportivement, l’équipe première ne va pas au mieux, l’école des jeunes, fort de son label trois étoiles et d’une réputation en termes de formation connue dans le football namurois commence aussi à payer les pots cassés.

"Le forfait de l’équipe U15 a d’énormes conséquences, poursuit Yannick Fery. Le règlement est là et est d’application pour tout le monde. Un forfait engendre une perte d’étoiles dans le ranking. Et plusieurs parents pointent également un manque de communication et c’est pour cela qu’il y a aussi de nombreux départs chez les jeunes."

Une fin annoncée

Des départs qui ne datent pas d’aujourd’hui car déjà la saison dernière, les Fagnards comptaient moins d’affiliés dans leurs rangs. Qu’en sera-t-il de l’avenir d’un club qui a été le fer de lance du football namurois depuis de nombreuses années ?

Si des rumeurs de reprises vont bon train, dans quelle(s) condition(s) vivra les futurs joueurs du club couvinois ? S’il y en a un et quid d’une école de jeunes ? Triste est le sort qu’est en train de vivre Couvin-Mariembourg.