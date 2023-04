Une belle surprise pour les filles !

Pour en arriver là, les Mosanes ont dû en découdre avec Jemeppe B et Romedenne. "Cela s’est joué sur la constance. On n’a presque pas perdu de sets (NDLR: 9, en 21 sorties) et on a été présents dans les gros matchs. On n’a commis qu’un seul faux pas, chez les Sambriennes. Cela arrive, sur une saison. En tout cas, celle-ci aura été longue, avec une série à douze équipes et notre parcours en coupe. J’ai rarement connu une campagne aussi dense. Certains organismes commencent d’ailleurs à souffrir un peu. Il a parfois fallu s’adapter, avec les blessures et annonces d’heureux événements. Mais heureusement, on avait un gros noyau au départ. Et la motivation et l’investissement des filles est à souligner."