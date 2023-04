Un sprint pour la victoire au Tyrol

Venu à vélo, l’athlète de l’Athlétique Club Couvinois, Corentin Levacq, se contente de la petite distance de 14 kilomètres. Il est le premier à sonner la cloche d’arrivée, et termine devant le vainqueur de l’an dernier, Rémy Becue, et Sylvain Brison. "Ce sont des beaux sentiers, et même si ce n’est pas loin de la maison, je n’ai pas forcément l’habitude de courir dessus. Au 5e kilomètre, je décide de prendre la poudre d’escampette, et je laisse Maxime et Sylvain, mes partenaires d’aventure. Je suis surpris de voir Rémy à la seconde place, qui a sans doute dû faire une grosse seconde moitié de course", commente le vainqueur. Du côté des athlètes féminines, c’est la surprise pour Astrid Thomas, qui ne s’attend pas à être en tête de course. Elle termine devant Aurélie Grambras et Sophie Devillers.

Vainqueur l’an dernier sur les 22 kilomètres, Damien Aubertin tombe sur plus fort cette année, et c’est le hockeyeur louvaniste, Antoine De Voghel qui termine largement en pôle position. "Je découvre un peu cette région, qui est vraiment magnifique et se prête très bien à la pratique du trail. À trois durant la majorité de la course, nous jouons au yoyo. J’accélère un peu à 5 kilomètres de l’arrivée pour assurer la victoire. C’est un résultat qui fait plaisir après une année sans aucun trail", raconte Antoine, qui devance Sébastien Thonet et Damien. Les deux premières dames sont dans un mouchoir de poche.

Au final, Valérie Seveno se montre un peu plus rapide que la Française Salomé Dauteuille. Kristel Dambroise, 3e, est heureuse de ce podium sur une distance plus longue que celles auxquelles elle a l’habitude de s’aligner.

Il y a un bouleversement des places sur le plus long parcours de 33 kilomètres. Bien qu’arrivé en tête, François Lohest est finalement relégué à la 3e place. Celui qui n’habite plus la région mais y revient pour rendre visite à ses parents n’a pas le bon kilométrage, contrairement à Nicolas Iglesias et David Baud’Huin, qui se livrent un sprint d’anthologie jusque dans les derniers mètres pour venir s’imposer. Au final, pour une poignée de centièmes de seconde, Nicolas est déclaré vainqueur, devant David. Troisième en 2022 sur les 14 kilomètres, Sarah Ledieu se lance avec succès sur les 33 kilomètres cette année. Elle termine avec trente secondes d’avance sur Laurie Duchesne et 50 secondes sur Gwenaëlle Ide.