Trail et tirs à la carabine à Malonne

À chaque tir loupé, les participants ont une boucle de pénalité longue de 150 mètres à parcourir. Le résultat final est donc un chrono, où le temps de course est ajouté au temps de pénalité. Ce n’est donc pas forcément le plus rapide qui gagne. Sur le 5 kilomètres, la victoire revient à Vincent Baurent, devant Guillaume Bauret et Joshua Gérard. Bien que le plus rapide en course à pied, les 8 pénalités ne permettent pas au Malonnois, Simon Dendas, de décrocher une place sur le podium. "Au départ, je suis sur place pour voir les collègues de mon papa mais en découvrant la discipline, je suis tenté de participer. Je m’inscris donc en vitesse. Et malgré le meilleur chrono de la partie course à pied, je ne réussis que deux tirs et je me prends huit tours de pénalité, soit 1,2 kilomètres de plus que les autres. Je me retrouve donc à 1,30 minutes de la première place. Pourtant, à l’échauffement, je parviens à réussir 23 tirs sur 25. Mais avec la course, la transpiration dans les yeux, et le cœur qui sort de la poitrine, c’est tout de suite plus compliqué", sourit Simon. Chez les dames, malgré ses 10 tours de pénalité, soit 1,5 kilomètres, Apolline Ramboux s’impose encore avec près de quatre minutes d’avance sur Maria Paula Esmeral Rojas et Kelly Marcq.

Sur le 10 kilomètres, Maxence De Locht s’impose avec seulement deux pénalités. Grosse performance en course à pied de Florent Lacroix, qui, malgré ses 10 pénalités, se hisse sur la seconde marche du podium. Julien Evrard termine troisième. Les pénalités sont moins importantes chez les dames, peut-être plus concentrées au moment des tirs. Fanny Tilkin l’emporte, 15e du général, devant Claire Avril, ancienne professeure d’éducation physique de l’établissement, mais toujours impliquée dans l’organisation des épreuves, et Anne-Laure Evrard.

La découverte de ce sport original mais très ludique est une réussite, avec pas moins de 216 concurrents, au final, dimanche matin, au hall de Saint-Berthuin.