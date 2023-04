"Si victoire il y a contre Liège, nous serons assurés de terminer dans le carré gagnant, relate le coach cinacien Jean-Christophe Beguin. C’était pourtant tout bonnement impensable en début de saison. Notre objectif du jour sera d’ennuyer au maximum cette jeune formation liégeoise, dont toutes les joueuses sont âgées de 16 ou 17 ans. À l’aller, on était passé complètement au travers de notre match mais il faut rappeler que nous étions déforcés. Ce ne sera plus le cas et le noyau sera davantage garni ce mercredi soir, même si C. Beguin est laissée au repos et Legros est incertaine."