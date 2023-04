Flèche Wallonne: Sylvain Moniquet a retrouvé des sensations avant de rouler "chez lui"

"J’ai été content de moi ces deux dernières saisons sur cette épreuve et j’espère que ce sera encore le cas ce mercredi", expliquait Sylvain, mardi en fin de journée.

En ce début de printemps cycliste, il convenait de s’enquérir de l’état physique du coureur de Landenne. On sait qu’il n’était pas satisfait de son niveau sur les premières compétitions de la saison. "Cela va bien, je me suis fait plaisir le week-end dernier sur la Classic Grand Besançon Doubs (13e) et sur le Tour du Doubs (12e). J’ai conscience que ce n’est pas le tout gros niveau là-bas, et que j’y avais fait mieux l’an passé, mais je retiens surtout que j’ai retrouvé des bonnes sensations et une bonne condition, se félicite-t-il. Je peinais à en avoir en ce début de saison. Cela a donc fait du bien mentalement, et cela joue indéniablement sur le physique."

Très motivé sur ses terres, où passe traditionnellement la Flèche Wallonne, Sylvain Moniquet n’hésitera pas à se mettre au service de son équipe Lotto-Dstny, ce mercredi, sur une épreuve qui lui tient à cœur. "Maxim Van Gils est en très grande forme, comme Andreas Kron. Ils ont terminé septième et quatrième de l’Amstel God Race, dimanche. Ce seront nos deux leaders protégés pour aller chercher un top 10, voire mieux. J’attends encore le briefing, mais je pourrais anticiper et me mettre dans les coups si ça sort sur les circuits locaux." Des circuits qu’il connaît donc bien, un autre avantage pour son team.