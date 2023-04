Louis Laurent, le triplé lui va si bien

Et il le sera tout autant en série B puisque la tête s’y joue également pour un goal, actuellement à l’avantage du Pondrômois Cédric Magis, buteur ce dimanche dans le choc contre le leader Anhée (3-3). Un avantage que l’attaquant beaurinois a repris sur Jérémy Wauthy (26 buts avec l’Union Rochefortoise B), pas présent sur la feuille de match des Famennois à Petigny-Frasnes. Contrairement à la série voisine, le duo en haut du classement des buteurs de P2B dispose d’une petite avance sur les troisièmes hommes, désormais deux à totaliser 19 goals, Maxime Pisvin (Gedinne) et Patrick Collin (Rochefort B). Si Louis Laurent était l’unique joueur de P2A à avoir marqué plus d’une fois dans le même match ce week-end, deux attaquants de 2B ont réussi le doublé lors de la 28e journée de championnat, et cela concerne deux équipes évoquées précédemment. En effet, le premier doublé est celui du coach – et donc joueur – de Rochefort, Grégory Servais, auteur des deux buts synonymes de victoire à Petigny (1-2). Le second est Virgil Dubois, d’Anhée, lequel n’en est pas à son coup d’essai car il s’agit là de son quatrième doublé de la saison, lui qui s’était déjà également illustré par un triplé en championnat. Notons que Greg Servais n’est pas novice en la matière non plus. De ses 5 goals marqués avec ses troupes, 4 sont le résultat de deux doublés désormais.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 28e journée de championnat:

P2A

25 buts

Herbiniat (FCO Namur)

24 buts

De Groote (Sauvenière)

23 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

21 buts

Gilsoul (Rhisnes)

17 buts

Leruth (Ligny), A. Reins (Rhisnes)

16 buts

Guede (Bossière-Gembloux)

13 buts

Marion (Wépion)

12 buts

Gillard (Aische B), Harrad (Wépion)

11 buts

Poskin (Éghezée), Lajili (Jambes), B. Adam (Ligny), Duchêne (Petit-Waret)

10 buts

Paris (Ligny), Baugniet et Hannecart (Naninne), T. Rihoux (Rhisnes)

9 buts

Gourmet (Aische B), Deheneffe (Malonne), Demeuse (Profondeville), S. Guenegand (Wépion)

8 buts

Lultz (Bossière-Gembloux), Kessler (Éghezée), Leocata et Notte (Lustin), Doupagne (Petit-Waret), Dehaye et Joine (Rhisnes)

7 buts

Perez Avial (Éghezée), Camara (Jambes), Hermand et Vermeren (Naninne), Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Sabbe et Tallier (Bossière-Gembloux), Genard (Grand-Leez B), Preumont (JS Tamines B), Gondry (Malonne), Coucke (Profondeville)

5 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), J. Corvo, El Kouchaii et Rossini (FCO Namur), Beguin (Grand-Leez B), Fall (Jambes), Mascaux (Ligny), Franssen (Petit-Waret), Guillaume (Sauvenière)

4 buts

Ferrante (Aische B), Quandt (Bossière-Gembloux), Thierens, Van Achter et Willaert (Éghezée), Depireux (Grand-Leez B), Salihu (Jambes), Charpentier, Hennau et Stevens (Ligny), Diz Villanueva (Lustin), Bottaro et Craps (Malonne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Folens, Herbay et Scailteur (Profondeville), Desmet, François et Misson (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Mailleux et Moureaux (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Delooz et Longin (Grand-Leez B), Jacques (Jambes), Belic, Caplier, Lo Manto, Porcaro et Sebaihi (JS Tamines B), Robert (Lustin), Baume et Mary (Naninne), Libert (Petit-Waret), Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard et Tallier (Rhisnes), Bower et Henrion (Sauvenière), Chelli et T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Nameche (Aische B), Laidi (Bossière-Gembloux), Gys (Éghezée), Crimi, Ibrahimi et Strazzante (FCO Namur), Barry (Grand-Leez B), Manzi et Sainthuile (Jambes), El Badri, Mirabella et Sadany (JS Tamines B), Conti et B. Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Demaerschalk et Pirard (Petit-Waret), Bodart, De Ketelaere et Militello (Profondeville), Ancion et Munaut (Rhisnes), Destain et Renier (Sauvenière)

P2B

27 buts

Magis (Pondrôme)

26 buts

Wauthy (Union Rochefortoise B)

19 buts

Pisvin (Gedinne), Collin (Union Rochefortoise B)

18 buts

Patrick Nama (Anhée)

17 buts

Baudaux (Pesche)

16 buts

V. Dubois (Anhée)

15 buts

Huet (Assesse), Quevrin (Gesves), Koné (Havelange)

13 buts

Fadeux (Pondrôme)

12 buts

Descarpentries (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio (Petigny-Frasnes), Bridoux (Schaltin)

11 buts

Deghorain (Tarcienne)

10 buts

Labar (Assesse), F. Baudoin (Pondrôme)

9 buts

Martin (Anhée), Hassani et A. Sohy (Gedinne), Poupaert (Petigny-Frasnes), Hassani (Pondrôme)

7 buts

Dache (Bioul), Catoul et Waldrant (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Gigot (Pesche), Gjorgjijevski et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Piérard (Union Rochefortoise B), Y. Sacré (Surice), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), A. Delcourt, Helson et Lincé (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), Betsem (Onhaye B), Matagne (Pondrôme), Dumont et Servais (Surice)

5 buts

Frérotte (Anhée), Demarcin et Nguea Edimo (Gesves), Van Crombruggen (Havelange), Bouterbiat (Onhaye B), Maistriaux et Tenaerts (Petigny-Frasnes), Servais (Union Rochefortoise B), Berny et Mullens (Schaltin), Collinet (Surice)

4 buts

Beguin, De Maglie et A. Dubucq (Anhée), Conrard (Assesse), Becheker (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), André et Bodson (Gesves), Coene et Br. Lizin (Havelange), Loriers (Onhaye B), Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Otte et Simon (Schaltin)

3 buts

Hosselet et Joaris (Anhée), Blasutto, Hermant et Tripnaux (Assesse), Gilsoul, S. Hardy, Janssens, Latini, Mouton et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard (Gedinne), Julien et Van Der Veken (Gesves), Durieux et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Marchal et Massart (Pondrôme), M. Brilot, Leleu et Mahin (Union Rochefortoise B), Guilleaume (Schaltin), Hainaut et M. Sacré (Surice), Kisita (Tarcienne)

2 buts

Beaufayt et Y. Dubucq (Anhée), Servais (Assesse), M. Delcourt, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao et Catteeuw (Flavion-Morialmé B), Martins de Sa, Robinet et Safari (Gedinne), Bastin, Denis, Nicolas, Pierre et Suray (Gesves), Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Plaquette, An. & Ar. Poncelet et Tasiaux (Onhaye B), Genicot (Pesche), Bernier et Duriau (Pondrôme), Héligers, Kamba et Thomas (Union Rochefortoise B), Bernard, Colard, Grégoire et Rezette (Schaltin), Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro et Libert (Tarcienne)