Les Andennaises, championnes de P1, ont pris une autre dimension

En route vers la D2

La saison prochaine, en D2, s’annonce différente. "Les filles vont apprendre et engranger de l’expérience. Il y aura des hauts et des bas, mais je serai toujours là pour les aider et les conseiller. Elles sont capables de réaliser quelque chose de beau. Je suis sûre qu’elles se donneront à fond. J’espère garder mon groupe et pouvoir compter sur les filles que j’ai contactées afin de compléter le noyau. Je tenterai d’apporter de l’expérience et encore plus de bonne humeur. Notre objectif sera de nous sauver et, surtout, de prendre plaisir sur le terrain", conclut Valentine Hannecart, qui retrouvera donc Loyers en D2.

Sous l'œil de la coach

Claire Heine : Notre très bonne gardienne, qui a encaissé très peu de buts cette saison. Beaucoup de qualités. Elle nous aura sauvées pas mal de fois. Toujours la première à raconter des blagues même quand ce n’est pas le moment.

Elisa Gemine : La DJ de l’équipe. Petite en taille, mais grande en combativité et détermination. Une joueuse très talentueuse et polyvalente qui a toujours envie de gagner.

Laura Michaux : «Mémé», ma Capi, toujours là pour soutenir son équipe, donner des conseils et danser sur les tables. Une très bonne joueuse qui a su donner de son corps pour sauver des buts et de sa voix pour fêter chaque victoire.

Violine Art : «Vi», la râleuse de l’équipe. Si on ne voit pas Vio râler à un entraînement ou en match, c’est qu’il y a un problème. Une très bonne joueuse qui évolue de saison en saison.

Clara Famerée : La surprise de la saison! Clara a pris énormément confiance et a su être décisive défensivement. Elle est toujours à l’écoute et applique tous les conseils qu’on lui donne.

Laure Chariot : «Pêche Mel Bush», le clown de l’équipe. Elle arrive toujours avec un grand sourire et est toujours en train de rigoler. Elle apporte de la bonne humeur dans l’équipe. Quelle explosion, cette saison! Laure a su se libérer et jouer à son meilleur niveau.

Eloïse Moeremans : «Élo» est polyvalente, sait jouer des deux pieds et c’est un plus pour l’équipe. Elle reste toujours de bonne humeur, même quand on l’ennuie aux entraînements.

Astrid Nicolay : «La plus méritante de l’équipe». Je ne peux que lui donner tout mon respect. Toujours présente aux entraînements et aux matchs même quand elle n’est pas convoquée. Elle a fait et fait encore d’énormes progrès.

Gaétane Pasquasy : La bonne humeur incarnée. Je ne l’ai quasi jamais vue de mauvaise humeur. Elle apporte une telle joie dans l’équipe et est à l’écoute de tout conseil. Avant sa blessure, elle était devenue une patronne dans le milieu.

Coline Hannecart : «Coco», ma sœur. Elle a beaucoup progressé depuis la saison dernière. Elle a pris sa place dans le milieu et forme un bon duo avec Gaétane et, pour râler, un bon duo avec Vio. Toujours à l’écoute des conseils. Un plaisir de pouvoir vivre ce titre avec elle.

Julie Broze : «Ju multi fonctions». 2egardienne, 4ecoach de l’équipe. Grâce à son expérience, elle a su apporter un plus aux jeunes. Elle a toujours le mot pour rire et elle a fortement contribué à la bonne ambiance dans l’équipe.

Pauline Famerée : «Pau». La Neymar de l’équipe. Elle a un pied gauche magique. Elle est capable de faire de grandes choses, progresse de semaine en semaine et est toujours à l’écoute des conseils.

Mélanie Matout : «MélaNight». Quelle fin de saison de sa part! Le sang chaud de l’équipe avec Chri. Elle a su se canaliser pour se concentrer sur l’aspect footballistique et elle a été très décisive en cette fin de saison.

Amandine Marée : «Mmaaandine». Une leader pour l’équipe, une mentalité de gagnante, elle ne râle jamais et se donne à fond tout le temps. Mmaaandine est l’insatisfaite de l’équipe, elle veut toujours mieux faire. Un plaisir d’avoir à nouveau pu travailler avec elle.

Mathilde Romainville : Quel 2etour de la part de «Mathou» ou «Cœur-Cœur» pour les intimes! Elle s’est libérée et est montée en puissance. Un rayon de soleil, toujours avec le sourire et de bonne humeur.

Christelle Lhoste : «Chri». La buteuse, l’autre insatisfaite de l’équipe. Elle a été décisive toute la saison. Elle n’est jamais assez contente de ce qu’elle a fait et veut toujours plus. C’est grâce à cette mentalité qu’elle termine la saison avec un très grand nombre de buts marqués.

Audrey Lenotte : Une battante, elle ne lâche jamais rien et cherche toujours à s’améliorer. Elle est toujours à l’écoute de nos conseils pour progresser le plus rapidement possible.

Clara De Jaeger : La stressée de l’équipe. Elle nous fait des entraînements de malade mais est toujours stressée en match. Elle doit prendre confiance en elle car elle a beaucoup de talent.

Émilie Lafontaine : «La maman de l’équipe». Émilie était là depuis plusieurs saisons et était encore là en début de saison. Elle a énormément progressé, car elle a toujours appliqué nos conseils. Ça a été un plaisir de travailler avec elle.

Evanna Léonet : Je tenais à remercier Evanna, car elle a permis la saison dernière de faire progresser l’équipe grâce à son talent et son expérience. Les filles ont beaucoup appris grâce à elle. Si on est championne cette saison, c’est aussi grâce à son travail la saison dernière.

Raphaël Gemine : «Raph» m’a beaucoup aidé. Il a apporté un plus à l’équipe par son expérience et sa bienveillance. Tout le monde l’adore. Je ne peux que le remercier de m’avoir toujours soutenue. J’ai adoré travailler avec lui.

Pierre-Yves : «Poyon» ou «Papa». Comme Raph, il a apporté un plus à l’équipe. De l’autre côté du terrain pour coacher, on pouvait entendre dans sa voix toute sa détermination. Une fierté d’avoir pu travailler avec mon papa et d’avoir gagné ce titre avec lui.

Jérémy Missair : «Le délégué», «le 3egardien». Jérémy a toujours été là pour nous soutenir, même quand c’était un peu plus difficile. Il était là pour relativiser et nous dire que ça allait aller et il avait raison. Je ne peux que le remercier pour son aide.