Le golf de Rougemont ouvre ses portes pour donner le goût du swing en pleine nature

Cette année encore, le magnifique domaine situé à flanc de coteau mosan accueille les curieux et les golfeurs… en herbe. Dimanche 30 avril (veille de jour férié et des vacances de printemps), Rougemont propose des sessions d’initiation et de démonstration à la discipline, encadrées par des pros. Les séances sont entièrement gratuites mais la réservation d’un des quatre créneaux d’1h30 (à 9h, 11h, 14h ou 16h) est obligatoire. L’objectif ? Se familiariser avec les principaux coups et mouvements du golf, mais aussi avec un cadre 100% naturel, vallonné et boisé à souhait.