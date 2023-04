La runner de la semaine - Amélie Bihain, Cinacienne de coeur et de couleurs

Si Amélie Bihain s’est expatriée dans la province liégeoise, son cœur et ses couleurs n’en restent pas moins cinaciens. Membre du club de l’ARCH depuis ses 6 ans, elle n’envisage absolument pas de transfert. "Je suis à une dizaine de minutes du club de Spa, mais il est hors de question de quitter l’ARCH. C’est ma seconde famille" , confie la jeune maman de 33 ans. Entre le basket-ball, la danse classique et l’athlétisme, Amélie a 14 ans quand elle fait un choix. " Combiner les trois n’était plus possible d’un point de vue des entraînements. J’ai donc fait le choix de l’athlétisme. Dix-neuf ans plus tard, je n’ai aucun regret. L’athlétisme, après mes enfants, représente l’une des plus grosses parties de ma vie. Il est très important pour mon équilibre physique, bien entendu, mais surtout mental. Une semaine-type, c’est une moyenne de 6 heures d’entraînement, trois sorties course à pied et deux à VTT."